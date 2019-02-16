Радий Хабиров принял участие в торжествах к 30-летию вывода советских войск из Афганистана
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УФА, 16 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Сегодня, 16 февраля, в уфимском Конгресс-холле «Торатау» врио Главы Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественном собрании, посвящённом 30-летию вывода советских войск из Афганистана. На встречу были приглашены участники боевых действий, приехавшие из разных районов республики. Героев афганской войны приветствовали аплодисментами, память погибших воинов почтили минутой молчания.
«Сегодня мы говорим искренние слова благодарности воинам, с честью выполнившим свой интернациональный, патриотический долг. Спасибо вам, земляки, спасибо, братья!, — сказал руководитель республики. — Почти 10 тысяч уроженцев Башкортостана принимали участие в афганских событиях. К нашему общему горю, мы потеряли в той войне наших земляков. 343 героя не вернулись в родную Башкирию. Они всегда будут жить в наших сердцах!».Радий Хабиров вручил памятные медали родителям и родственникам погибших участников боевых действий, перед этим он встретился и пообщался с семьями, потерявшими в той войне сыновей, интересовался их насущными проблемами.
«Готовность стать грудью на защиту Отечества заложена в нашем народе генетически из поколения в поколения. В нас воспитывалась любовь к Родине, ответственность за ее судьбу, стремление отстаивать правду справедливость, не оставаться равнодушным к беде, которая не бывает чужой, — отметил врио главы региона. — Афганский народ с благодарностью вспоминает помощь, которую в 70-80 годы оказали этой стране советские специалисты. Инженеры, врачи учителя помогали Афганистану преодолеть отсталость, неграмотность, разруху. И когда после военного захвата власти здесь началась гражданская война и хаос, наша армия встала на защиту мирного неба страны и сделала всё возможное, чтобы вирус терроризма, насилия, наркомании не распространился по всей планете. По прошествии времени, несомненно, нужно дать достойную оценку событиям тех лет. И сегодня мы с гордостью говорим о героизме, стойкости, силе духа наших офицеров и солдат, защищавших родину и весь мир на дальних рубежах».За проявленные при выполнении интернационального долга мужество и отвагу более 3,5 тысячи воинов из нашей республики удостоены государственных наград.
«Важно, что ветераны афганской войны и сегодня в едином строю. Вы добросовестно трудитесь на благо республики, участвуете в общественной жизни, проводите благотворительные акции, занимаетесь воспитанием молодёжи. Низкий вам поклон за ратные подвиги, защиту рубежей Отечества, за добрые дела и примеры истинного братства! Вы — настоящие герои и всегда будете образцом мужества для патриотов России», — добавил Радий Хабиров.