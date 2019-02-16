Радий Хабиров принял участие в торжествах к 30-летию вывода советских войск из Афганистана

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УФА, 16 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 16 февраля, в уфимском Конгресс-холле «Торатау» врио Главы Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественном собрании, посвящённом 30-летию вывода советских войск из Афганистана. На встречу были приглашены участники боевых действий, приехавшие из разных районов республики. Героев афганской войны приветствовали аплодисментами, память погибших воинов почтили минутой молчания.

﻿«Сегодня мы говорим искренние слова благодарности воинам, с честью выполнившим свой интернациональный, патриотический долг. Спасибо вам, земляки, спасибо, братья!, — сказал руководитель республики. — Почти 10 тысяч уроженцев Башкортостана принимали участие в афганских событиях. К нашему общему горю, мы потеряли в той войне наших земляков. 343 героя не вернулись в родную Башкирию. Они всегда будут жить в наших сердцах!».

Радий Хабиров вручил памятные медали родителям и родственникам погибших участников боевых действий, перед этим он встретился и пообщался с семьями , потерявшими в той войне сыновей, интересовался их насущными проблемами.

﻿«Готовность стать грудью на защиту Отечества заложена в нашем народе генетически из поколения в поколения. В нас воспитывалась любовь к Родине, ответственность за ее судьбу, стремление отстаивать правду справедливость, не оставаться равнодушным к беде, которая не бывает чужой, — отметил врио главы региона. — Афганский народ с благодарностью вспоминает помощь, которую в 70-80 годы оказали этой стране советские специалисты. Инженеры, врачи учителя помогали Афганистану преодолеть отсталость, неграмотность, разруху. И когда после военного захвата власти здесь началась гражданская война и хаос, наша армия встала на защиту мирного неба страны и сделала всё возможное, чтобы вирус терроризма, насилия, наркомании не распространился по всей планете. По прошествии времени, несомненно, нужно дать достойную оценку событиям тех лет. И сегодня мы с гордостью говорим о героизме, стойкости, силе духа наших офицеров и солдат, защищавших родину и весь мир на дальних рубежах».

За проявленные при выполнении интернационального долга мужество и отвагу более 3,5 тысячи воинов из нашей республики удостоены государственных наград.

﻿«Важно, что ветераны афганской войны и сегодня в едином строю. Вы добросовестно трудитесь на благо республики, участвуете в общественной жизни, проводите благотворительные акции, занимаетесь воспитанием молодёжи. Низкий вам поклон за ратные подвиги, защиту рубежей Отечества, за добрые дела и примеры истинного братства! Вы — настоящие герои и всегда будете образцом мужества для патриотов России», — добавил Радий Хабиров.