Паралимпийская чемпионка Рима Баталова приехала в Сибай для участия в «Лыжне России-2019»

Фото: Станислав Шахов





















Фото: Станислав Шахов

УФА, 16 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сибай с рабочим визитом посетила 13-кратная паралимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Рима Баталова.

Здесь она приняла участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России». Вместе с представителями мэрии, жителями Сибая, взрослыми и школьниками присоединилась к лыжным соревнованиям. Всего в гонке приняли участие порядка 200 человек.

Далее Рима Баталова встретилась с воспитанниками Сибайского филиала Белорецкого центра реабилитации для детей и подростков с ОВЗ. Депутат Госдумы передала трем школам Сибая и Белорецка сертификаты на приобретение специализированных тренажеров и спортивного инвентаря в рамках Благотворительного проекта «Спорт доступен каждому». Программа направлена на социальную адаптацию инвалидов и развитие детско-юношеского спорта в регионе. Уже более 30 коррекционных школ-интернатов республики получили спортивные тренажеры и инвентарь.

В интервью журналисту агентства «Башинформ» Рима Баталова рассказала, что приехала в Сибай специально, чтобы увидеть, как живет местное население в условиях сложившейся экологической ситуации. По ее словам, город живет в своем обычном ритме.

«Радует, что сегодня «Лыжня Россия» объединила всех сибайцев. Знаю, что здесь развиты различные виды спорта, много выдающихся спортсменов. Я, как и всегда, считаю, что нужно идти только вперед, никогда не унывать, улыбаться, делать добро и быть здоровыми».