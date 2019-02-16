«Берегите себя!». Радий Хабиров встретился с родными погибших интернационалистов-афганцев

Фото: Дмитрий Мухаметкулов













Фото: Дмитрий Мухаметкулов

УФА, 16 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 16 февраля, в уфимском Конгресс-холле «Торатау» врио главы Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжествах по случаю 30-летия вывода советских войск из Афганистана, встретился с участниками боевых действий и пообщался с родственниками погибших воинов-интернационалистов.

Всего из БАССР в Афганистан было отправлено около 9,5 тысячи человек, из них 343 погибли в боях или умерли от ран, шестеро пропали без вести, 2500 военнослужащих получили ранения.

﻿«Это тяжелая страница в истории нашей республики, минувшим событиям вот уже 30 лет, но боль не утихает. Мы помним всех этих ребят и никогда не забудем, гордимся ими, для нас они — живые, мы на примере их подвига учим молодых, во всех районах, где они проживали, чтут их память, проводят мероприятия в их честь», — сказал руководитель республики, обращаясь к родным погибших военнослужащих.

На встречу с врио Главы региона приехали матери, отцы и родственники 11 уроженцев республики — солдат и офицеров, которые совсем молодыми отдали свои жизни, выполняя воинский и патриотический долг. Это рядовой, механик-водитель БМП Геннадий Журавлев, рядовой Альфит Галяутдинов из села Соболеево Кармаскалинского района, прапорщик, командир гранатометного взвода Марсель Хакимов из поселка Павловка Нуримановского района, Рамиль Музаметьянов из села Тавакулево Нуримановского района, рядовой, радиотелеграфист Александр Александров из села Камышлы Уфимского района, рядовой, механик-водитель БМП Рустем Саитов, рядовой, водитель Ирек Муратов из Учалов, рядовой, командир миномета Ильдар Фатхутдинов из города Октябрьского, сержант, командир гранатометного отделения Владимир Мельников из Салавата, рядовой, пулеметчик Эдуард Шашкин из города Стерлитамака, рядовой, разведчик из Уфы Андрей Машковский.

Так, Андрея Машковского, выпускника уфимского авиационного техникума, призвали в армию в неполных 20 лет. Во время службы в Ташкенте, он вместе со всеми сослуживцами подал документы для отправки в Афганистан. В письмах с чужой земли писал только о мирной жизни, писал каждый день, все письма погибшего разведчика сейчас бережно хранит его мать Ирина Сергеевна Машковская, понимая, что это единственное, что осталось ей от сына.

﻿«В каждом из вас я вижу своего сына, потому что не знаю, каким бы он был сейчас, — обратилась женщина к собравшимся на торжественном мероприятии воинам-интернационалистам. — Дай бог вам здоровья, счастья за всех ребят, которые погибли, и пусть в вашей жизни будет все только хорошо».

﻿«Жизнь показывает, что порох всегда нужно держать сухим», — добавил отец солдата Геннадий Машковский.

Командира гранатометного отделения Владимира Мельникова одним из первых в родной Салават привезли «грузом 200», он погиб 23 августа 1980 года в возрасте 21 год.

﻿«Мне было тогда 17 лет, — вспоминает младшая сестра Наталья Сухова. — Брат закончил профучилище, играл на гитаре, после армии мечтал поступить в музыкальное училище. Погиб при перестрелке, кроме этого нам не дали никакой информации, привезли в цинковом гробу. Мама сразу после этого поседела, 10 лет назад она умерла».

Из города Учалы в Афганистан были призваны 460 человек, 10 земляков в той войне потеряли. Среди них Ирек Муратов, сам напросился в армию, после известия о погибшем друге. Ему было всего 19 лет. Парень был настолько разносторонним, занимался физподготовкой, увлекался музыкой, вспоминает мама солдата Фатима Муратова. Сегодня на стене школы, где учился Ирек Муратов, установлена памятная доска, проводится конкурс сочинений, спортивные соревнования его имени. Фатима Муратова ведет активную общественную работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи, проводит встречи с родителями погибших земляков.

В Республике Башкортостан бережно хранят память о погибших в Афганистане воинах, не остаются без внимания их семьи. Сегодня в ходе встречи Радий Хабиров интересовался их жизнью, насущными проблемами, пообещал решить волнующие вопросы. Больше всего собравшихся волнует медицинское обслуживание в районах, а также вопрос обеспечения путевками в санатории. По их словам, приходится годами дожидаться очереди, и путевки оказываются в медучреждения за пределами республики, что вызывает неудобство у пожилых людей. Руководитель республики поручил Правительству ускорить очередность для тех родителей воинов-интернационалистов, которые находятся в почтенном возрасте, выделить квоты в санатории республики, а также провести необходимый курс лечения в стационарах для нуждающихся в этом стариков.

Также на встрече обсуждали тему увековечения памяти погибших в Афганистане. В скором времени к «Мемориалу Скорбящей матери» около парка Победы в Уфе добавят плиты, чтобы высечь на них имена и фамилии уроженцев Башкортостана, погибших в различных боевых действиях.

﻿«Берегите себя и свое здоровье, — подытожил встречу Радий Хабиров. — Мы постараемся делать так, чтобы о ваших детях не забывали. Сил вам и мужества, не болейте. Низкий вам поклон за то, что воспитали таких замечательных сыновей».