В Башкирии туристический поток в Аскынскую пещеру может стать таким же, как в Капову

Фото: Юлия Зарипова, Рустам Сиразетдинов





















Фото: Юлия Зарипова, Рустам Сиразетдинов

УФА, 17 фев 2019. /ИА «Башинформ», Алик Шакиров/.

Знаменитая Аскынская ледяная пещера, расположенная в Архангельском районе Башкортостана и переданная в аренду на 49 лет Русскому географическому обществу, обрела второе дыхание. Накануне здесь состоялось торжественное открытие благоустроенной территории вокруг пещеры, а также внутри нее. Как рассказал агентству «Башинформ» председатель регионального отделения РГО в РБ Камиль Зиганшин, необходимость этого шага была обусловлена нависшей над уникальным памятником природы угрозой его разрушения. Долгое время доступ в нее не контролировался. Пещера была обнаружена в 1902 году. По мнению итальянских специалистов, это единственная в Европе пещера с мешкообразной полостью, где сохранился реликтовый лед времени ледникового периода.

В 2016 году, после обращения активистов РГО Юрия Туманова и Гузель Хамитовой, отделение Русского географического общества в Башкортостане взяло Аскынскую ледяную пещеру под охрану, оформило договор аренды лесных участков в Гафурийском и Архангельском районах. На благоустройство комплекса был получен грант Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, а также привлечен попечительский взнос ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Благоустройство пещеры и территории вокруг нее шло весь 2018 год. Здесь построили дом для охраны с гостевыми комнатами на 20 человек, три моста через горные реки, навесы, туалеты на туристических стоянках, беседку и лестницу к входу пещеры, провели освещение внутри подземной полости с подсветкой ледяных фигур. Дом охраны оснастили солнечными панелями, организовали беспроводной доступ к интернету и видеокамере, изготовили и установили информационные баннеры, буклеты, оборудовали автостоянку. Были установлены лестницы внутри пещеры и оформлена смотровая площадка.

«В благоустроительных работах приняли участие десятки волонтеров, общественные охранники природы, члены регионального отделения РГО, просто туристы и рядовые неравнодушные граждане. Благодаря их энтузиазму, сделано очень большое дело, которое будет способствовать сохранению для будущих потомков этого уникального природного объекта», — сказал на торжественном открытии туристической стоянки и благоустроенной площадки вокруг пещеры Камиль Зиганшин. По его словам, настоящий подвиг совершили строители во главе с Рустамом Кальметовым, которые на покатой ледяной поверхности установили внутри пещеры удобные для спуска туристов лестницы.

Наиболее активные волонтеры, принявшие деятельное участие в благоустройстве туристического объекта, были награждены дипломами и почетными грамотами регионального отделения РГО.

«Это только начало большой работы по привлечению туристов не только из Башкортостана, но и со всей России в наш регион, изобилующий уникальными красотами и природными памятниками, подобными Аскынской ледяной пещере», — отметил на церемонии генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов.

Заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Альфир Садртдинов призвал региональное отделение РГО и впредь принимать активное участие в конкурсах на получение грантов, выигрывать их и обустраивать объекты природы.

По мнению главы администрации Архангельского района Александра Комзалова, благоустройство Аскынской пещеры будет способствовать привлечению сюда еще большего количества туристов. Сегодня пещера стала уже брендом района.

Тележурналист, автор проекта «Следопыт», редактор канала БСТ Гузель Хамитова считает, что отныне для туристов и всех желающих посетить пещеру этот объект стал более доступным и благоустроенным. Она провела для всех прибывших на презентацию обновленного природного туристического объекта экскурсию в ледяную пещеру и по ее окрестностям. Ею разработан познавательный экскурсионный маршрут, посвященный не только Аскынской пещере, но и всей горнозаводской истории Архангельского района Башкирии. Этот туристический маршрут очень удобный, он однодневный — от Уфы до пещеры всего 120 километров. Со временем туристический поток сюда может стать таким же плотным, как в Капову пещеру. Хамитова рассказала, что посещение пещеры с прошлого года проводится строго по утвержденному постановлением правительства республики регламенту. Согласно этому регламенту, с 1 апреля по 1 декабря в пещеру допускаются группы не более 10 человек, с 50-минутным интервалом захода и временем пребывания в пещере не более 20 минут; со 2 декабря по 31 марта — группы не более 20 человек с 30-минутным интервалом захода и временем пребывания не более 30 минут. Посещение пещеры платное: 100 рублей за экскурсию и 100 рублей за пользование рекреационным благоустройством на территории с одного человека.

В группе ﻿ «ВКонтакте» можно познакомиться с графиком экскурсий, забронировать удобное время посещения, узнать все новости об Аскынской пещере, задать вопросы и высказать пожелания, отметила экскурсовод.

Справка. Аскинская (Аскынская) ледяная пещера — крупная полость Южного Урала мешкообразного типа. Является памятником природы всероссийского значения. Расположена в долине ручья Каранъюрт (левый приток реки Скимка) на восточном склоне хребта Улутау, в двух километрах от деревни Солонцы (Аскино) Архангельского района Башкортостана. Пещера представляет собой большой зал длиной 104 метра, максимальной шириной 61 метр. Высота пещеры достигает 30 метров. Крутой спуск в зал от входа в пещеру покрыт ледником, уходящим на глубину местами около 20 метров. В пещере находятся гигантские ледяные сталагмиты, достигающие высоты 8-11 метров, диаметр в основании до 5 метров. В пещере круглый год держится температура ниже нуля (-4 градуса). Пещера карстовая, образовалась в известняковых отложениях девона и карбона. Вход расположен на высоте около 70 метров над уровнем реки Малый Аскын.

Под тысячелетним слоем льда здесь в свое время нашли кости древних животных и череп человека, вмерзший в лед. Из-за необычного устройства сводов пещера имеет еще одну особенность — уникальную акустику. Многоголосое эхо отражает даже самый тихий звук и повторяет его так, будто звучит хор.