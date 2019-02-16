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В Башкирии около 90% несанкционированных свалок состоят из строительного мусора

ОБЩЕСТВО
Фото: ОНФ по РБ

В Башкирии около 90% несанкционированных свалок состоят из строительного мусора Фото: ОНФ по РБ

УФА, 16 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане около 90% несанкционированных свалок состоят из отходов, которые образуются в результате демонтажа старых зданий и ремонтных работ, сказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в республике Мурад Шафиков. Тогда как строительный мусор можно было бы использовать гораздо эффективнее — переработанными в мелкую фракцию камнями и бетоном можно отсыпать дороги, считает представитель фронта.

Например, в Ишимбае, в квартале №11 на улицах Губкина и Бульварной в прошлом году была снесена часть домов. После демонтажа половина отходов оказалась на территории гаражного кооператива, другая осталась лежать на том же месте, увеличивая количество незаконных свалок.

«Осенью 2018 года активисты ОНФ уже обнаружили свалку из строительного мусора в одном из гаражных кооперативов Ишимбая. К сожалению, это распространенная практика. Поэтому контрольно-надзорным органам необходимо контролировать действия подрядной организации, которой предстоит заниматься уборкой и вывозом строительного мусора, и добиваться складирования отходов на обустроенных полигонах».

Активисты Общероссийского народного фронта обратились в Башкирскую межрайонную природоохранную прокуратуру с призывом взять на контроль вывоз строительного мусора после сноса ветхого жилого фонда в Ишимбае. На днях администрация Ишимбайского района объявила аукцион для определения подрядчика по уборке и вывозу строительного мусора.

Теги: свалки, ОНФ, строительный мусор
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