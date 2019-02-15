Фото: Олег Яровиков Инвесторы есть, трения из-за тления в Сибае, афганская пленница - неделя в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Птица удачи» — какие соглашения подписал Радий Хабиров в Сочи, как в Кремле следят за ситуацией в Сибае, секретная операция по спасению уфимки из афганского плена и «культурный» скандал вокруг гранитного воина. Главные события недели — в материале агентства «Башинформ».

Минтранс нас поддерживает

13 февраля в Москве врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом и договорился о нескольких перспективных проектах. В частности, Уфа получит 2 млрд рублей на строительство нового моста. «Скоро начнем строительство вставки между старым и новым Бельским мостом, в дальнейшем их объединим. Минтранс России нас поддерживает», — рассказал Хабиров в соцсетях.

Также врио главы Башкирии договорился о расширении трассы Р-240 Уфа — Оренбург и предложил построить в республике новые железнодорожные ветки. «Они соединят между собой Куйбышевскую, Горьковскую и Южно-Уральскую железные дороги. Это Уфа — Нефтекамск и Сибай – Бурибай – Сара. Тема очень перспективная, сейчас ее будут прорабатывать профильные структуры Минтранса», — сказал он.

По словам руководителя республики, также на уровне федерального министерства прорабатывается вопрос финансирования реконструкции терминала внутренних линий и дальнейшая модернизация аэродромного комплекса аэропорта «Уфа», говорится в ИА «Башинформ».

Грипп: увеличилось число закрытых на карантин школ

В Башкирии на карантин по гриппу и ОРВИ закрылись 2,6% школ, информировал портал «Горобзор». Полностью закрыты 35 школ из 1310, из них 18 образовательных учреждений находятся в Нефтекамске. В Уфе на 12 февраля обучение приостановили в отдельных классах 18 из 128 городских школ, уточнили в издании.

«Инвестиции — это как птица удачи»

14 февраля врио главы Башкирии Радий Хабиров возглавил делегацию республики на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2019». По словам руководителя республики, на форуме Башкирия подписала инвестсоглашения на 40 млрд рублей, сообщает «Башинформ». Так, в Ермекеевском районе построят крупный животноводческий комплекс «Семено-Макарово» на 2 800 коров, где будут производить более 22 тысяч тонн молока в год. Общий объем инвестиций — почти 3 млрд рублей. В Федоровском районе планируется построить мегакомплекс по откорму и выращиванию КРС. Общий объем инвестиций составит 4 млрд рублей. Инициатор проекта — российское подразделение итальянского холдинга Gruppo Cremonini. В Кушнаренковском районе начнется строительство крупного животноводческого комплекса на 7000 голов дойного стада. Объем инвестиций 9,6 млрд рублей. По мнению Радия Хабирова, сейчас главная задача – вернуть на родину «наших земляков, которые в силу разных причин работают и ведут бизнес то там, то здесь», а тем, кто здесь, обеспечить доверие к власти, ведь «инвестиции — невероятно капризная вещь, это как птица удачи».

Также Башкирия подписала соглашение о сотрудничестве с «Россельхозбанком» и начнет внедрять Региональный экспортный стандарт 2.0 для активизации экспортной деятельности в регионе.

По итогам переговоров Радия Хабирова с председателем «Внешэкономбанка» стало известно, что банк готов включиться в обновление Уфы. Подписано соглашение с французской компанией SUEZ о старте проекта «Умный город» в Уфе.

На форуме Дмитрий Медведев высоко оценил инвестиционные возможности Башкирии. «Хорошие проекты, крупные, с большим экономическим потенциалом и социальной составляющей, активно работайте над их реализацией», — отметил он в разговоре с Радием Хабировым.

Экс-глава отдела ГИБДД осужден за продажу «красивого» номера

В Уфе вынесен приговор экс-начальнику отдела регистрации автотранспортных средств ГИБДД УМВД по Уфе. Его признали виновным в покушении на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, передает БСТ. Как сообщается, летом 2017 года обвиняемый поставил на регистрационный учет автомобиль уфимки, присвоив ему «красивый» госномер. За услугу полицейский потребовал 25 000 рублей. При получении денег его задержали с поличным. За это суд приговорил экс-полицейского к 2 годам лишения свободы и выплате штрафа в 50 тысяч рублей.

Платные парковки передадут муниципальному оператору...

13 февраля на заседании горсовета Уфы депутаты приняли поправки в положение о порядке использования платных парковок. Теперь к развитию платных парковок допускается только муниципальное предприятие, сообщил «Башинформ». Как отмечается, это позволит «аккумулировать денежные средства в городском бюджете», они будут направляться в городской дорожный фонд.

...А плата за вывоз мусора будет расти

По мере строительства и обустройства контейнерных площадок плата граждан за вывоз мусора будет расти, предупредили в газете «Республика Башкортостан» со ссылкой на сообщение Минэкологии РБ. Сейчас граждане платят за эту услугу 70 рублей с человека в месяц, а где системы обращения с ТКО не было, плата составляет 35 рублей. Платить за услугу обязаны все проживающие, а при их отсутствии — собственник жилья. Если жилец находился в отъезде, то ему сделают перерасчет. Для этого надо подать заявление регоператору, предъявив справку с места пребывания, пояснили в газете.

О нарушениях в начислении платежей за вывоз мусора можно сообщить на «горячую линию» 8 (347) 280-82-36 или на oprb2011@mail.ru. Что нужно знать о мусорной реформе, читайте здесь.

За ситуацией в Сибае следят в Кремле

Об этом узнал «Башинформ». 14 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что федеральные власти следят за экологической ситуацией в Сибае. В городе зафиксирован повышенный уровень концентрации вредных веществ. «Сейчас эта информация проверяется в соответствующих подразделениях администрации», — сказал представитель Кремля. Журналисты также поинтересовались, известно ли администрации президента о том, что мэр Сибая допустил оскорбление в адрес пожаловавшихся на ситуацию в городе. По словам Пескова, Кремль не в курсе этой истории, но «если действительно имело место такое заявление, вряд ли можно приветствовать подобное высказывание».

Ранее сообщалось, что администрация Сибая не согласна с решением городского суда, признавшего бездействие чиновников по ситуации с загрязнением воздуха, и намерена обжаловать его в Верховном суде РБ. С иском на администрацию в горсуд обратилась прокуратура после того, как в СМИ появилась информация о нависшем смоге и жалобах горожан на запах серы и едкий дым, влияющих на самочувствие.

При этом жители Сибая выступили с открытым обращением против расшатывания ситуации в городе.

Как отметил врио главы РБ Радий Хабиров, «в Сибае мы создали прозрачную информационную структуру, чтобы люди понимали, что происходит». Все о смоге в Сибае читайте здесь.

Как уфимку с детьми спасли из афганского плена

О деталях секретной операции рассказал телеканал «Вся Уфа». 8 лет назад жительнице Башкирии Рузиле муж предложил вместе с детьми поехать в Турцию. Оказалось, мужчина примкнул к запрещенной в России террористической организации «Талибан». В итоге женщина с детьми оказалась в глухом кишлаке в качестве заложницы «Талибана». Родив еще двоих детей, женщина решила вернуться на родину. Она сказала талибам, что заболели дети, и ее отправили в Кабул. Так Рузиля попала в российское посольство. Органы госбезопасности Афганистана долго проверяли женщину и все же дали добро на пересечение границы. 5 февраля руководитель республиканской организации «Ветеран РБ» Ильдар Бадретдинов и Радик Габидуллин прибыли в Кабул для сопровождения землячки на родину. Переезд матери с детьми из посольства в аэропорт происходил в условиях секретности. Только когда они приземлились в Москве, Рузиля вздохнула с облегчением. Женщину встретила сестра, и они отправились в родной город, рассказали на телеканале.

«Культурный» скандал вокруг гранитного воина

На этой неделе в республике разгорелся скандал вокруг новой скульптуры воинам-интернационалистам, установленной в Салавате. Как передает ГТРК «Башкортостан», споры вокруг гранитного воина вышли за пределы Башкирии. Создатель известного мемориала «Черный тюльпан» в Екатеринбурге считает, что именно его работе пытался подражать неопытный салаватский скульптор Артём Будаков. По признанию Артёма, он старался как мог. Однако некоторые художники возмутились и указали на недочеты в его работе. В местной администрации говорят, что скульптуру установили на деньги спонсора. При этом «Газпром нефтехим Салават» открестился от появившейся в СМИ информации о финансировании этого памятника, указав, что это неправда.

13 февраля стало известно, что администрацию города Салавата возглавит бывший глава Кировского района Уфы Динар Халилов. Фарит Гильманов, занимавший пост главы Салавата с 2011 года, назначен первым замминистра промышленности и инновационной политики РБ.