Фото: Станислав Шахов В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий: снег, метель и ветер до 17 м/с Фото: Станислав Шахов

УФА, 15 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

На территории Башкирии 16 февраля ожидается снег, местами метель, слабый гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, ухудшение видимости до 500 метров и менее. Ночью в отдельных районах усиление ветра до 17 м/с. Об этом сообщает Башгидрометцентр.

«На этой неделе на западной периферии Сибирского антициклона по республике наблюдалась умеренно морозная погода без существенных осадков. Однако в конце рабочей недели и в выходные дни Южный Урал окажется во власти активных северо-западных циклонов. По республике временами ожидается снег от небольшого до умеренного, слабая метель, слабый гололед. В теплых секторах этих циклонов температура воздуха повысится ночью до -7,-12, при прояснениях до -15,-20, днем до -1,-6», — пояснили синоптики.