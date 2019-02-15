В Башкирии Минздрав проводит проверку по факту фиксации сломанной ноги пациентки шваброй

УФА, 15 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии Министерство здравоохранения проводит служебную проверку по факту отказа в госпитализации и ненадлежащего оказания медицинской помощи пожилой пациентке, поступившей в Кушнаренковскую центральную районную больницу с переломом бедра.

83-летняя Фарида Гатиатулловна Агишева — пенсионерка, инвалид, ветеран труда. Всю свою долгую жизнь трудилась в колхозе, в сфере торговли, вырастила четверых детей. Сейчас живет одна, передвигается с палочкой. 13 февраля у себя дома, переступая порог, пожилая женщина не удержала равновесие, упала и сильно ударилась. Пенсионерка смогла доползти до двери и позвать на помощь соседей. Из деревни ее на скорой привезли в больницу в райцентр, где врачи диагностировали перелом шейки бедра, наложили специальный деротационный сапожок, но госпитализировать отказались, сказав, что случай не экстренный.

При этом пенсионерку отказывались довезти обратно до дома, но и не оставляли до утра в больнице. Кроме этого, оказалось, что деротационный сапожок был сделан с использованием куска деревянной палки швабры, которым раньше пользовались в больнице по назначению.

Бабушка также говорит, что пролежала в смотровом кабинете 7 часов, без должного внимания медперсонала, замерзла и испытывала боли. Все эти факты глубоко возмутили родственников женщины, и они в надежде на помощь вышестоящих органов выложили в социальные сети видеокадры пребывания женщины в медучреждении.

Реакция оказалась довольно быстрой. На следующее утро бабушку привезли в травматологическое отделение 21-й больницы в Уфе, где пациентке оказали экстренную медицинскую помощь и сейчас готовят к операции.

﻿«У пациентки диагностирован перелом верхней трети бедра, со смещением отломков, мы ее сейчас готовим к оперативному лечению — синтезу бедра, в ближайшие 2-3 дня прооперируем, — рассказал заведующим отделением травматологии Ахтям Файзуллин. — Раньше пожилым пациентам с такими диагнозами назначались скелетное вытяжение или накладывание гипса. Теперь проводятся операции, когда в бедро вставляется специальная металлическая конструкция. У бабушки нет никаких противопоказаний к проведению данной операции. Через 3-4 дня после операции она уже сможет встать на костыли, рана в таких случаях заживает на 10-е сутки, а кость срастется через 3 месяца. В нашу больницу с переломом шейки бедра поступают до 100 человек в год».

По словам травматолога, при оказании первой экстренной помощи пациентке можно было обойтись без того механизма с использованием палки швабры, который наложили женщине в Кушнаренковской районной больнице. Достаточно было зафиксировать пострадавшую в функционально выгодном положении, либо с помощью транспортной шины. Хотя в экстренных случаях для фиксации, действительно, могут быть применены любые сподручные средства, в том числе, такие деревянные предметы.

«По данной ситуации, что во время наложения иммобилизационной повязки использовался деревянный предмет, и пациентке было предложено амбулаторное лечение на дому под наблюдением врача по месту жительства, проводится служебная проверка. По ее результатам будут приняты определенные меры реагирования в отношении сотрудников больницы, — сказал министр здравоохранения Максим Забелин. — Что касается оказания первой медицинской помощи пациентке, в Кушнаренковской районной больнице она была проведена по всем стандартам и правилам: назначены иммобилизация, обезболивание, медикаментозное лечение».

Сейчас Фарида Гатиатулловна чувствует себя хорошо и благодарит врачей 21-й больницы за теплое и приветливое отношение медперсонала.

﻿«В хорошие руки попала, — говорит женщина. — Настраивают меня на операцию, успокаивают, что все будет хорошо. Жить захотелось, а то я так переживала. Дай бог им здоровья. Но обидно, как ко мне отнеслись в районной больнице, разве мы это заслужили, всю жизнь трудились».

Ранее «Башинформу» в Кушнаренковской центральной районной больнице факт фиксации ноги пациентки деревянной палкой от швабры опровергали

По данному факту Дюртюлинский следственный отдел СКР по Башкортостану проводит доследственную проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям медперсонала больницы, в которую обратилась женщина, по результатам будет принято процессуальное решение.