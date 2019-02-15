Уполномоченный по правам человека в Башкирии Рим Каюмов в Сибае проведет прием граждан

УФА, 15 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уполномоченный по правам человека в Башкирии Рим Каюмов посетил с визитом Сибай.

Омбудсмен побывал в местной больнице в Сибае, где пообщался с дежурным врачом и заместителем министра здравоохранения Башкирии.

Они рассказали о том, как оказывается медпомощь населению, о работе уфимских врачей — терапевтов и узких специалистов. Также Риму Каюмову сообщили о том, что сегодня, 15 февраля, первая партия детей из «зоны 500» отправилась в санатории.

Также он осмотрел центр временного размещения, где могут находится несколько десятков семей и побывал на карьере.

«Работа проводится грамотная, на мой взгляд, напряженность снята. Большую помощь оказали медицинские специалисты из Уфы, которые ведут прием в местной больнице. В городе запаха не ощущается, у карьера есть. Работы ведутся, надеюсь ситуация выправится. Ситуацию буду держать на контроле. Планируется провести в Сибае выездной прием граждан. Пока обращений от местных жителей не поступало», — сказал Рим Каюмов.