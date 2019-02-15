Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.54 ↑

EUR 75.04 ↓

15 февраля Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уполномоченный по правам человека в Башкирии Рим Каюмов в Сибае проведет прием граждан

ОБЩЕСТВО

УФА, 15 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уполномоченный по правам человека в Башкирии Рим Каюмов посетил с визитом Сибай.

Омбудсмен побывал в местной больнице в Сибае, где пообщался с дежурным врачом и заместителем министра здравоохранения Башкирии.

Они рассказали о том, как оказывается медпомощь населению, о работе уфимских врачей — терапевтов и узких специалистов. Также Риму Каюмову сообщили о том, что сегодня, 15 февраля, первая партия детей из «зоны 500» отправилась в санатории.

Также он осмотрел центр временного размещения, где могут находится несколько десятков семей и побывал на карьере.

«Работа проводится грамотная, на мой взгляд, напряженность снята. Большую помощь оказали медицинские специалисты из Уфы, которые ведут прием в местной больнице. В городе запаха не ощущается, у карьера есть. Работы ведутся, надеюсь ситуация выправится. Ситуацию буду держать на контроле. Планируется провести в Сибае выездной прием граждан. Пока обращений от местных жителей не поступало», — сказал Рим Каюмов.

Теги: Сибай
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В больнице Башкирии опровергли информацию о фиксации ноги бабушки шваброй
В СМИ появилась информация, что врачи травматологического отделения Кушнаренковской центральной районной больницы якобы не стали госпитализировать 83-ле
В Кремле следят за экологической ситуацией в Сибае
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами 14 февраля заявил, что федеральные власти следят за экологической ситуацией в
Под Уфой планируют построить 6 тысяч коттеджей
6 тысяч малоэтажных индивидуальных домов в поселках Зинино и Нагаево планируют построить под Уфой. Проект развития территорий поселков представил на перв
МЧС Башкирии предупреждает о снежном накате и заносах на дорогах
МЧС Башкирии предупреждает водителей о снежном накате и заносах на дорогах. В пресс-службе ведомства сообщили, что 15 февраля в республике прогнозируетс
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть