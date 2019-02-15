В Стерлитамаке установили первую в городе «умную» остановку

УФА, 15 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Вчера в Стерлитамаке возле гостиницы «Ашкадар» смонтировали первую в городе «умную» остановку. Как сообщало агентство «Башинформ», ранее ее проект был презентован Радию Хабирову после одного из еженедельных совещаний в Правительстве Башкирии.

Как сообщили в администрации Стерлитамака, остановочный павильон был закуплен и установлен за счёт средств победителя конкурса на размещение рекламной конструкции. Уже сейчас павильон оснащён USB-портами для зарядки гаджетов. В ближайшее время в нём появится Wi-Fi, видеокамера и электронное табло с расписанием общественного транспорта, кнопка вызова экстренных служб.

Подобные остановочные комплексы в скором времени будут устанавливаться в Уфе и других городах.