В Башкирии дети учились в здании школы с огромной трещиной

Фото: Станислав Шахов









Фото: Станислав Шахов

УФА, 15 фев 2019. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов, Лейла Аралбаева/.

В селе Старый Сибай Баймакского района принято решение снести здание школы. На ее месте построят новую школу на 375 мест. Проблемы со зданием возникли давно: еще в 2011 году на стене появилась трещина, и четверть школы закрыли еще тогда.

Жители села неоднократно обращались к руководству республики с просьбами решить этот вопрос. Осенью 2018 года их обращение взял под свой личный контроль Радий Хабиров. Врио Главы республики дал соответствующее поручение и.о. министра образования. Экспертиза здания была проведена в ноябре 2018 года. Вывод получился неутешительным: если весной грунт поведет фундамент, здание может сложиться. В связи с аварийностью половина школы была закрыта.

«Параллельно со строительством нового здания будет происходить снос старого. Со всеми необходимыми процедурами строительство новой школы может начаться в августе-сентябре этого года. Площадка предварительно определена, сейчас делается экспертиза почвы. Финансирование будет из внебюджетного фонда. Из фонда социально-целевых программ в конце 2018 года уже выделили средства на проектно-изыскательские работы, на подготовку проектно-сметной документации и соответствующие экспертизы. Ожидаем, что все необходимые документы для выхода на экспертный совет и включение школы в РАИП будут готовы к июню, поскольку это проект повторного применения. Дата сдачи нового здания — ориентировочно декабрь 2020 года», — рассказал агентству «Башинформ» и.о. министра образования Айбулат Хажин.

С 1 марта школьники будут учиться в других школах. Из 431 обучающегося более 200 детей — школьники с 5 по 11 класс — будут временно обучаться в городе Сибае. Каждый день их будут возить до школы и обратно на автобусах. Граница города Сибая примыкает к Старому Сибаю, два населенных пункта разделяет один мост, поэтому доставка детей никакой сложности не вызовет, уверяют в Минобре. Начальное звено с 1 по 4 класс будет продолжать обучение в селе, но в других зданиях.

«Подходящие помещения мы подобрали. Приезжали коллеги из надзорных ведомств, Обрнадзора, Роспотребнадзора, ожидаем из МЧС. Готовность этих зданий к осуществлению образовательной деятельности достаточно высокая, — прокомментировал Айбулат Хажин. — Школьных автобусов тоже достаточно. Кроме двух автобусов, которые были у Баймакского района, дополнительно еще четыре автобуса получили. Вместимость каждого ПАЗика 22 места — на 20 детей и двух сопровождающих. Если дети будут учиться в две смены, нужны всего шесть кабинетов, которые город Сибай предоставит».

Классы расформировывать не будут, преподаватели тоже сохранятся. Дети и учителя не станут контингентом сибайских школ, продолжат оставаться контингентом старосибайской школы, подчеркнул и.о. министра образования.

«Мы подобрали несколько вариантов, которые обсудим с министром образования Айбулатом Хажиным и администрацией Сибая. Проблем никаких не возникнет, город Сибай примет всех, кого необходимо. Все условия будут соблюдены», — пообещала заместитель главы г. Сибая по соц вопросам Гузель Ишемгулова.