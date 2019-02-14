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Мэр Сибая: Я резко высказался в адрес людей, которые делают себе имя на этой ситуации

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Мэр Сибая: Я резко высказался в адрес людей, которые делают себе имя на этой ситуации Фото: Ксения Калинина

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Мэр Сибая Рустем Афзалов объяснил свое высказывание якобы в адрес горожан после опубликованного видеообращения президенту Владимиру Путину по экологической ситуации в городе.

«Меня обвиняют, что я резко высказался в адрес людей, которые пытаются сделать себе имя на экологической ситуации в Сибае.

Не буду оправдываться. Просто посмотрите, как это было на самом деле», — написал сибайский градоначальник и прикрепил видео его общения с гражданами.

Сообщается, что Рустем Афзалов неодобрительную реплику озвучил в адрес инициатора видеообращения — жителя города Баймак. По словам мэра Сибая, этот человек называет себя правозащитником, но «регулярно избивает свою жену и имеет пять судимостей».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, в Кремле следят за экологической ситуацией в Сибае. Об этом на встрече с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Теги: смог в Сибае, экология, мэр. Рустем Афзалов
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