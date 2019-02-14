Заведующий нейрохирургическим отделением Стерлитамакской клинической больницы №1 Эдгар Хадыев

Фото: Мирон Доровских Больница Стерлитамака получит новое оборудование после письма Хабирову Фото: Мирон Доровских

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Стерлитамакская клиническая больница №1 получит новое высокотехнологичное оборудование — С-дугу — для проведения сложных нейрохирургических операций. Об этом говорится в официальном письме первого замминистра здравоохранения Башкирии Рафаэля Яппарова, поступившем в «Башинформ».

«Решается вопрос о передаче электронно-оптического преобразователя С-дуги в Клиническую больницу №1 города Стерлитамак, — говорится в письме. — Поступление оборудования планируется до конца февраля 2019 года».

Эдгар Хадыев

Как сообщил заведующий нейрохирургическим отделением Стерлитамакской клинической больницы №1, после того как в лечебном учреждении сломалась С-дуга, стало невозможно проводить очень сложные и востребованные операции на позвоночнике.

«Мы оперируем жителей всего юга республики, а не только Стерлитамака, — сказал Хадыев. — Потребность в таких операциях составляет у нас порядка 10 операционных вмешательств в неделю. Так что аппарат будет загружен полностью».

До последнего времени Стерлитамак был единственным городом в республике, помимо Уфы, где делали такие сложные операции, пока аппарат был в рабочем состоянии. Причем делать их здесь начали всего 5-7 лет назад, а до этого всех отправляли в Уфу, в РКБ им.Куватова, которая с таким потоком пациентов, нуждающихся в срочной оперативной помощи, не справляется.

Напомним, что в конце января текущего года в адрес руководителя Башкирии Радия Хабирова поступило обращение с просьбой решить вопрос с приобретением необходимой нейрохирургам Стерлитамака дорогостоящей медицинской техники. На решение вопроса ушло около двух недель.

Справка:

С-дуга — это интраоперационный цифровой рентгеновский аппарат, который позволяет контролировать ход операций на позвоночнике в режиме онлайн. С его помощью оперируют переломы позвоночника, опухоли позвонков и спинного мозга, новообразования позвоночного столба и др. Стоимость аппарата примерно 10 млн рублей.