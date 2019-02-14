Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии в День всех влюбленных поженились 108 пар Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В День всех влюбленных в Башкирии официально зарегистрировали свои отношения 108 пар. Из них 48 молодых поженились в Уфе, сообщает республиканский госкомитет по делам юстиции.

«Наибольшее количество зарегистрировано в отделе ЗАГС Калининского района Уфы – 15, второе месте занимает Кировский район – 14 браков, на третьем месте – Советский района – 8 записей актов о заключении брака. По республике лидирует Стерлитамак – 8 браков», — уточнили в ведомстве.

Следующая популярная дата среди влюбленных — 19.02.2019. На этот день подано 43 заявления о регистрации брака.