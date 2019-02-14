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Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Успехи Башкирии в развитии социального предпринимательства отметили на форуме в Сочи

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия стала единственным регионом, который фонд Александра Починка отметил за вклад в развитие социальной сферы и социального предпринимательства. Об этом сообщила и.о. вице-премьера Республики Башкортостан Ленара Иванова, которая присутствовала на награждении, прошедшем в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Ленара Иванова поблагодарила руководителя работающего в республике центра инноваций социальной сферы Ирину Абрамову.

В Башкирии регулярно проводятся форумы по социальному предпринимательству. Создан интернет-каталог лучших социальных проектов Башкирии, работает Клуб социальных предпринимателей и институт менторов, благодаря которому состоялось уже несколько выпусков образовательной программы «Акселератор социальных проектов».

Теги: Сочи, форум, социальное предпринимательство
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