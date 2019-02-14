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14 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфу на олимпиаду съехались студенты медицинских вузов России

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе состоялся очный заключительный этап олимпиады «Я — профессионал» для студентов медицинских вузов. В Башкирский государственный медицинский университет прибыли представители Екатеринбурга, Самары, Саратова, Тюмени, Санкт-Петербурга, Челябинска. В очном этапе приняли участие студенты, успешно прошедшие отборочный этап онлайн-тестирования: 93 участника по направлению «Лечебное дело и педиатрия», 54 — по направлению «Стоматология» и 23 — «Фармация».

«Я — профессионал» — это образовательная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных. Задания для участников составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Проверяется не абстрактная эрудиция, а профессиональные знания. В жюри входят главные врачи и заведующие отделениями ведущих клиник Уфы — это еще одна возможность отметить лучших студентов и включить их в кадровый резерв системы здравоохранения Республики Башкортостан.

Как сообщили организаторы, на заключительном этапе олимпиады участники продемонстрировали свои практические навыки: на манекенах провели неотложную медицинскую помощь, приняли физиологичные роды, удалили зуб, вылечили кариозную полость, приготовили лекарственные препараты. Заключительный этап прошел на базе объединенного симуляционно-аккредитационного центра вуза, где будущие выпускники будут проходить первичную аккредитацию.

Параллельно производилась видео- и аудиозапись, все материалы будут переданы в центральный штаб в Москве, где определят победителей. Победители и призеры олимпиады будут награждены медалями, денежными призами и получат льготы при поступлении в ординатуру и аспирантуру. Победителей пригласят на стажировки в крупные российские клиники, научные центры, их данные будут размещены в национальной базе «Я — профессионал» — реестре студентов, к которому получат доступ HR-специалисты и рекрутеры ведущих компаний страны.

Теги: олимпиада, образование
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