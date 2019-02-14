Сельская фабрика по производству свинины: когда и где ее открыли в Башкирии

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В одном из сел Башкирии открыли фабрику по производству свинины. Автоматизированный комплекс предназначен для одновременного выращивания 12 тысяч голов свиней, информировала газета «Советская Башкирия» в январе 1979 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Самая большая на северо-западе республики фабрика по производству свинины принята в эксплуатацию государственной комиссией в колхозе имени Ильича Калтасинского района», — сообщают в газете.

Комплекс, предназначенный для одновременного выращивания и откорма 12 000 голов свиней, представлял собой комбинат, где насчитывалось более 40 различных объектов. При этом основные производственные помещения комплекса были оборудованы автоматической системой вентиляции. Подача кормов животным также была автоматизирована, а остальные процессы полностью механизированы.

В издании особо отмечается, что «весомый вклад в сооружение этого важного объекта внес коллектив СМУ-6 треста «Башнефтепромстрой».

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.