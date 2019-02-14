Фото: предоставлено больницей В больнице Башкирии опровергли информацию о фиксации ноги бабушки шваброй Фото: предоставлено больницей

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В СМИ появилась информация, что врачи травматологического отделения Кушнаренковской центральной районной больницы якобы не стали госпитализировать 83-летнюю женщину с переломом шейки бедра, объясняя тем, что случай не экстренный. Ее родственница сообщила телеканалу «360», что бабушке оказали помощь — поставили сапожок из деревянной швабры и зафиксировали. По ее словам, пенсионерку отказывались довезти до дома в деревне и оставлять в больнице тоже не хотели.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу данной ситуации к заместителю главного врача по медицинской части Кушнаренковской центральной районной больницы Гузель Гатиной. Представитель медучреждения опровергла информацию об отказе в госпитализации, а также об использовании швабры в качестве фиксатора.

«83-летняя пациентка доставлена по линии скорой медпомощи в приемное отделение Кушнаренковской ЦРБ вечером 13 февраля. Обследована, ей сделана рентгенография нижней конечности. Осмотрена врачом-хирургом. Ей была оказана первичная медицинская помощь — это обезболивающая терапия и мобилизация нижней конечности ротационной повязкой. Затем ее проконсультировал врач-травматолог городской больницы №21. Далее госпитализирована в отделение нашей больницы, а затем переведена для дальнейшего специализированного лечения в травмцентр первого уровня — городскую клиническую больницу №21, в травматологическое отделение», — сообщила Гузель Гатина.

Что касается фиксатора, то замглавврача отметила, что это вовсе не швабра, а специальная ротационная повязка.