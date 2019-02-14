Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.67 ↓

EUR 74.38 ↓

14 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В больнице Башкирии опровергли информацию о фиксации ноги бабушки шваброй

ОБЩЕСТВО
Фото: предоставлено больницей

В больнице Башкирии опровергли информацию о фиксации ноги бабушки шваброй Фото: предоставлено больницей

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В СМИ появилась информация, что врачи травматологического отделения Кушнаренковской центральной районной больницы якобы не стали госпитализировать 83-летнюю женщину с переломом шейки бедра, объясняя тем, что случай не экстренный. Ее родственница сообщила телеканалу «360», что бабушке оказали помощь — поставили сапожок из деревянной швабры и зафиксировали. По ее словам, пенсионерку отказывались довезти до дома в деревне и оставлять в больнице тоже не хотели.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу данной ситуации к заместителю главного врача по медицинской части Кушнаренковской центральной районной больницы Гузель Гатиной. Представитель медучреждения опровергла информацию об отказе в госпитализации, а также об использовании швабры в качестве фиксатора.

«83-летняя пациентка доставлена по линии скорой медпомощи в приемное отделение Кушнаренковской ЦРБ вечером 13 февраля. Обследована, ей сделана рентгенография нижней конечности. Осмотрена врачом-хирургом. Ей была оказана первичная медицинская помощь — это обезболивающая терапия и мобилизация нижней конечности ротационной повязкой. Затем ее проконсультировал врач-травматолог городской больницы №21. Далее госпитализирована в отделение нашей больницы, а затем переведена для дальнейшего специализированного лечения в травмцентр первого уровня — городскую клиническую больницу №21, в травматологическое отделение», — сообщила Гузель Гатина.

Что касается фиксатора, то замглавврача отметила, что это вовсе не швабра, а специальная ротационная повязка.

Теги: медицина, медпомощь
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе в озере Волчок ищут тело пропавшей женщины
Сегодня на озере Волчок в Калининском районе Уфы работали водолазы. Заявку подали сотрудники Следственного комитета Башкирии. Криминалисты ищут пропавшу
В Башкирии 35 школ закрылись на карантин
В Башкирии 35 школ закрылись на карантин, сообщили в министерстве образования республики. По последним данным ведомства, в связи с высоким уровнем заб
В Уфе пожар в автоцентре тушили всю ночь - МЧС
Пожарные тушили пожар в здании автоцентра по Индустриальному шоссе в Уфе всю ночь. «Решение о полной ликвидации пожара будет принято после разбора конс
Жители Сибая выступили с открытым обращением против расшатывания ситуации в городе
Советом городского округа города Сибай обнародован текст открытого обращения жителей города, инициированного Почетным гражданином Эмилем Мавлеткуловым.
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть