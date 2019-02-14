Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии потеплеет до -1 градуса Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии к концу недели потеплеет до -1,-6 градусов.

По данным республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на смену умеренно морозной погоде без существенных осадков в регион придет активный северо-западный циклон. Он принесет снег и существенное потепление.

Временами ожидается снег от небольшого до умеренного, слабая метель, слабый гололед. Наиболее неблагоприятными погодные условия ожидаются 16 февраля со снегом, метелью , усилением ветра до 15-20 м/с. На дорогах прогнозируются снежные заносы, снежный накат, гололедица. Видимость в снеге, метели в отдельные периоды может ухудшаться до 500 метров и менее.

В теплых секторах циклонов температура воздуха повысится ночью до -7,-12, при прояснениях до -15,-20 градусов, днем до -1,-6 градусов.