В Башкирии 42 тысячи девятиклассников прошли итоговое собеседование по русскому языку

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Более 42 тысяч выпускников 9-х классов Башкирии прошли итоговое собеседование по русскому языку, которое станет для них допуском к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.

Собеседование проходило в 1214 школах республики. Школьники выполнили четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Результатом итогового собеседования может быть «зачет» или «незачет». Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни — 13 марта и 6 мая.

На выполнение работы школьникам отвели в среднем 15 минут. Участникам итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам — до 30 минут.

В Республике Башкортостан собеседование прошло в штатном режиме.

Результаты собеседования можно будет узнать в школах не позднее 19 февраля.

Основной государственный экзамен для выпускников девятых классов пройдет в этом году в три этапа:

досрочный — с 22 апреля по 14 мая, основной с 24 мая по 2 июля, дополнительный с 3 по 21 сентября.

Заявление на участие в ГИА-9 необходимо подать до 1 марта.

С этого года итоговое собеседование по русскому языку стало обязательным для всех. Итоговое собеседование по русскому языку введено в качестве допуска к сдаче ГИА-9. 13 февраля 2019 года все девятиклассники России впервые сдавали этот экзамен.