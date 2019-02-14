Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.67 ↓

EUR 74.38 ↓

14 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии 42 тысячи девятиклассников прошли итоговое собеседование по русскому языку

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Более 42 тысяч выпускников 9-х классов Башкирии прошли итоговое собеседование по русскому языку, которое станет для них допуском к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.

Собеседование проходило в 1214 школах республики. Школьники выполнили четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Результатом итогового собеседования может быть «зачет» или «незачет». Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни — 13 марта и 6 мая.

На выполнение работы школьникам отвели в среднем 15 минут. Участникам итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам — до 30 минут.

В Республике Башкортостан собеседование прошло в штатном режиме.

Результаты собеседования можно будет узнать в школах не позднее 19 февраля.

Основной государственный экзамен для выпускников девятых классов пройдет в этом году в три этапа:

досрочный — с 22 апреля по 14 мая, основной с 24 мая по 2 июля, дополнительный с 3 по 21 сентября.

Заявление на участие в ГИА-9 необходимо подать до 1 марта.

С этого года итоговое собеседование по русскому языку стало обязательным для всех. Итоговое собеседование по русскому языку введено в качестве допуска к сдаче ГИА-9. 13 февраля 2019 года все девятиклассники России впервые сдавали этот экзамен.

Теги: образование
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе в озере Волчок ищут тело пропавшей женщины
Сегодня на озере Волчок в Калининском районе Уфы работали водолазы. Заявку подали сотрудники Следственного комитета Башкирии. Криминалисты ищут пропавшу
В Башкирии 35 школ закрылись на карантин
В Башкирии 35 школ закрылись на карантин, сообщили в министерстве образования республики. По последним данным ведомства, в связи с высоким уровнем заб
В Уфе пожар в автоцентре тушили всю ночь - МЧС
Пожарные тушили пожар в здании автоцентра по Индустриальному шоссе в Уфе всю ночь. «Решение о полной ликвидации пожара будет принято после разбора конс
Жители Сибая выступили с открытым обращением против расшатывания ситуации в городе
Советом городского округа города Сибай обнародован текст открытого обращения жителей города, инициированного Почетным гражданином Эмилем Мавлеткуловым.
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть