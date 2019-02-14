Фото: автор В Башкирии в 2018 году вакцину от бешенства получили 806 человек Фото: автор

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В целях профилактики против бешенства в 2018 году в Башкортостане было вакцинировано 806 человек. Это 100% от плана, сообщили в республиканском Роспотребнадзоре. В основном были вакцинированы люди, чья работа связана с риском заражения вирусом бешенства — это охотники, почтальоны, ветеринарные работники. Ревакцинировано 808 человек (101%). Вакцины в республике достаточно.

В последние годы число людей, покусанных животными, держится на стабильном уровне. За медпомощью в 2018 году обратились 11055 человек, в том числе детей в возрасте до 17 лет – 3803 (36% от всех обратившихся).

«Обращаемость, в сравнении с 2017 годом, снизилась на 1,7%. От диких животных пострадали 79 человек, из них детей до 17 лет – 16 человек. В Альшеевском, Благовещенском, Зилаирском, Ишимбайском и Калтасинском районах, а также в городах Октябрьский и Стерлитамак показатель обращаемости значительно превышает среднереспубликанский», — проинформировали в пресс-службе надзорного ведомства.

Последний случай смерти от гидрофобии в Башкортостане зарегистрирован в 2013 году в деревне Красный Клин Альшеевского района.