Фото: автор В Башкирии можно сообщать о нарушениях в начислении платежей за вывоз ТКО на горячую линию Фото: автор

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жители Башкирии могут сообщать о нарушениях в начислении платежей за вывоз мусора на «горячую линию», организованную Общественной палатой республики.

С 1 января 2019 года регион перешел на новую систему обращения с отходами — теперь по утверждённым тарифам вывозить и утилизировать мусор обязаны четыре региональных оператора, а граждане — оплачивать счета за новую коммунальную услугу. Максимальная стоимость — 70 рублей за человека в городе и 35 рублей — для жителей отдаленных населенных пунктов, где раньше не собирали мусор. Строка — «за оказание услуги по обращению с ТКО» начала уже появляться в платежках.

О случаях нарушений в этой сфере жители республики могут сообщать по телефону: 8 (347) 280-82-36 или на электронный адрес: oprb2011@mail.ru.

График работы горячей линии: в будние дни с 09.00 до 18.00 часов.

Кроме этого, у каждого регионального оператора и ответственных ведомств есть свои «горячие линии». Диспетчеры работают с 09.00 до 17.00 в будние дни.

1) МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» — телефон: 8-800-347-80–03. Официальный сайт: sahufa.ru﻿

2) ООО «Дюртюлимелиоводстрой»: 8-800-511-84-20. Официальный сайт: dmsrb.ru﻿.

3) ООО РО «Эко-Сити»: 8-800-700-49-00. Официальный сайт: roecocity.ru/﻿

4) ООО «Экология-Т»: 8-800-250-01-85. Официальный сайт: eko-tko.ru

﻿Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан: 8 (347) 218-03-90.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ: 8 (347) 223-32-80.

Госкомитет по жилищному и строительному надзору: 8-937-845-28-42.