Фото: Depositphotos.com Какие пары в Башкирии разводятся чаще - статистика Фото: Depositphotos.com

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Какие пары в Башкирии разводятся чаще. Госкомитет Башкирии по делам юстиции представил статистику, сколько пар и через какое количество совместно прожитых лет расторгли брак в прошлом году.

Всего в 2018 году отделы ЗАГС республики зарегистрировали 15 407 актов о расторжении брака. Для сравнения: годом ранее развелись 15 568 пар.

Среди бывших супругов 6 104 пары, стаж семейной жизни которых составил менее 5 лет.

3 906 пар решили расторгнуть брак со стажем от 5 до 10 лет.

2 038 супружеских пар развелись, прожив в браке от 10 до 15 лет.

1 623 пары оформили развод после 15-20 лет брака.

1 736 семей распались после 20 и более лет существования.

Сократилось число разводов в 12 районах и городах республики, это Архангельский, Белокатайский, Гафурийский, Караидельский, Стерлитамакский, Татышлинский, Шаранский районы, Белорецкий район и город Белорецк, Учалинский район и город Учалы, Октябрьский район Уфы.

Как сообщало агентство «Башинформ», снизилось в прошлом году и количество браков. За 12 месяцев создано 25 388 семей — на 9,1% меньше, чем в 2017 году.