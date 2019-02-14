Фото: Олег Яровиков В Башкирии набирает популярность формат семейного обучения школьников Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии увеличивается количество учеников, получающих образование в семье. Если в 2016-2017 учебном году на семейном образовании было 170 человек, 2017-2018 году их число увеличилось до 399, а в 2018-2019 году таких ребят уже 415. Такие данные приводит региональный Минобр.

Эти цифры подтверждает и сооснователь уфимского центра «Растем вместе» Рина Гринберг.

«В прошлом году сын сдавал итоговую аттестацию и был один на параллели – из пяти-шести классов. В этом году таких ребят было уже четверо. И по словам завуча нашей школы, она наблюдает много желающих перейти на семейное обучение», — говорит она.

По словам Гринберг, часто выбирают этот формат старшеклассники, так как считают, что так они будут использовать время значительно эффективнее. Потому что сейчас очень много способов для самообразования. Семейное обучение — один из способов получения образования. По закону, возможно дистанционное обучение, семейное обучение, очно-заочное. Это один из способов, которым родители имеют право воспользоваться, лишь уведомив органы образования и администрацию школы. Дети на семейном обучении – обычные, у них нет проблем со здоровьем. У обывателя до сих пор складывается мнение, что если школьник учится дома, то ребенок либо болен, либо не успевает в школе, не осваивает программу. Часто семейное обучение путают с домашним: есть и такое, к ученику домой приходят учителя.

«Семейное обучение — это осознанный выбор родителей, которые перестали доверять общеобразовательной школе, которые считают, что время, которое тратит ребенок в школе, расходуется не эффективно, а знания, которые он там получает, его не удовлетворяют. Не все родители могут организовать обучение дома. Мой личный опыт – 1-2 класс в школе я выучила ребенка сама, аттестацию он сдал успешно. Но желательно, чтобы базис закладывал педагог», — говорит Рина Гринберг.

В классе, где 30 учеников, учителю для наиболее полной подачи материала надо, чтобы все дети одинаково выполняли команды. Тогда есть шанс, что дети усвоят программу, но такой формат подходит не всем.

Как сообщили в республиканском Министерстве образования, родители несовершеннолетних учеников имеют право дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. При этом учитывается мнение ребенка. Семейное образование и самообразование предполагает высокий уровень самостоятельности освоения образовательной программы.

«Родители могут выбрать формат семейного образования из-за ранней профессиональной ориентации ребенка, раннего интеллектуального развития, состояния здоровья, неравномерного развития способностей к изучению различных предметов, особенности уклада жизни семей (например, семьи священнослужителей), трудностей с адаптацией к детскому коллективу, желания родителей самостоятельно заниматься образованием своих детей», — считает первый заместитель министра образования Башкирии Ильдар Мавлетбердин.

Для этого родители должны уведомить о переходе на семейный формат обучения орган местного самоуправления.

«Выбор семейного образования не лишает ребенка права продолжить образование в школе. Он может это сделать на любом этапе обучения по решению его родителей и собственному желанию. Родители имеют право на бесплатную методическую, псиохолого-педагогичесекую, диагностическую и консультативную помощь», — подчеркнули в ведомстве.

Ученики, осваивающие программу без государственной аккредитации, имеют право пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в любой школе.