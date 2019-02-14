Башкирия в федеральных СМИ: О чем просят Путина жители глухой деревни, плата за мусор

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жители глухой деревни Башкирии просят помощи у Владимира Путина. Под открытым обращением подписался десяток жителей.

«Уничтожают природу». «Тревожный сигнал доносится из глухой деревни Башкирии, где, по последним данным, не больше десятка дворов. Сельчане опасаются окончательного вымирания своей малой родины, поэтому пишут Владимиру Путину и в Минприроды РФ в надежде, что на экологическую ситуацию, сложившуюся из-за рытья карьеров и отсутствия рекультивации, обратят внимание и республиканские власти». Об этом сообщает ИА REGNUM. «Мы живем в маленькой глухой деревне Красный Октябрь Гафурийского района Республики Башкортостан. Здесь всегда было тихо и спокойно, нетронутая природа, дети бегали спокойно, но все изменилось с 2014 года: начали рыть вокруг деревни карьеры, рекультивацию которых никто не делает. Карьеры расположены на земле сельскохозяйственного назначения. Практически пересохли озера, постоянный грохот от строительной техники, разбитые дороги. Заведомо уничтожают природу», — цитирует издание обращение сельчан к президенту РФ и Минэкологии. При этом отмечается, что в ближайшем будущем возле деревни появится ещё один карьер — в менее 500 метров от домов, уточнили в REGNUM.

На форуме в Сочи. РИА Новости информирует, что на открывающемся сегодня в Сочи инвестиционном форуме Российский фонд прямых инвестиций подпишет соглашения о сотрудничестве с рядом субъектов РФ. В частности, «на полях форума РФПИ заключит соглашения о сотрудничестве с Ленинградской, Свердловской, Самарской, Липецкой областями, Ставропольским, Пермским, Краснодарским, Хабаровским краями и Республикой Башкортостан», — говорится в сообщении. Соглашения предполагают взаимодействие с РФПИ при сопровождении всех проектов иностранных инвесторов на территории этих субъектов, а также оказание фондом поддержки регионам по вопросам локализации проектов стратегических инвесторов, пояснили в РИА Новости.

Плата за мусор. Госдума зафиксировала новое нарушение в платежках за вывоз мусора в России. По информации ТАСС, всего набралось 20 проблемных субъектов, среди которых и Башкирия. В ходе мониторинга реализации «мусорной реформы» депутаты зафиксировали, что «в некоторых регионах тарифы на вывоз мусора остались спрятанными внутри жилищных услуг. Это является нарушением принципа новой системы», сообщил агентству глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. С 2019 года 70 субъектов страны перешли на новую систему обращения с отходами. Все они должны были вынести плату за вывоз отходов из общедомовых расходов в отдельную коммунальную услугу. Однако отдельные регионы это условие нарушили, рассказал Бурматов. В 20 регионах зафиксирована проблема некорректного начисления стоимости вывоза отходов: строку вынесли отдельно, но общедомовой платеж при этом не подешевел или плата оказалась чрезмерно завышенной из-за недостоверных нормативов накопления мусора. «Список таких субъектов, по словам Бурматова, постоянно корректируется — в очередной раз среди них он перечислил Белгородскую и Кировскую области, Адыгею, Севастополь и Башкирию. Он отметил, что сейчас разрабатывается постановление правительства о переходе на оплату вывоза мусора по факту и системе компенсаций для тех, кто занимается раздельным сбором отходов», — добавили в ТАСС.

Улица имени Елизаветы Глинки появится в Уфе. Эту новость передали многие федеральные СМИ. Так, издание «АиФ-Москва» сообщило, что депутаты горсовета Уфы проголосовали за переименование одной из улиц города в честь главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки. «Улица Елизаветы Глинки появится в Калининском районе столицы», — уточняется в газете.

«Коммерсантъ» также написал, что «депутаты горсовета Уфы сегодня присвоили имя известной общественницы Елизаветы Глинки, больше известной как Доктор Лиза, одной из улиц в Калининском районе». Вариант такого наименования, по данным «Ъ», поступил от местного жителя при проведении опроса общественного мнения о названиях новых улиц Уфы.

«Елизавета Глинка погибла в декабре 2016 года под Сочи при крушении самолета Минобороны РФ, направлявшегося в Сирию. Всего жертвами авиакатастрофы стали 92 человека, в их числе — артисты ансамбля Александрова. Расследование причин крушения продлили до 25 марта 2019 года», — напомнили в «АиФ-Москва».

«Токсичные вещества отравляют жизнь города Сибай в Башкирии», — так называется материал, вышедший на телеканале «ТВ Центр». В репортаже говорится, что «экологическая катастрофа, которая длится с ноября, стала причиной самых разных заболеваний». «Сера. Уж не видать ничего. Это мы едем на рудники в Сибае, — передает с места события корреспондент телеканала. — Такой химический туман в последние месяцы для жителей башкирского города Сибай — явление привычное. Регулярно здесь фиксируют превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы в воздухе. Максимальным показателем стало превышение нормы в 23 раза», — передали на «ТВ Центр». «Люди жалуются на головные боли, плохой сон, аллергию и бронхиты, — продолжают в сюжете. — Жители винят во всем Сибайский карьер. Самый глубокий в мире. Его воронка уходит вниз на глубину более 500 метров, а диаметр — два километра. Месторождение открыли в прошлом веке, и оно оказалось на редкость богато медно-серной и медно-цинковой рудой. Сейчас, чтобы предотвратить тление руды, карьер засыпают песком и гравием. А подземные шахты заливают водой», — рассказал«ТВ Центр».

Учет животных. INTERFAX.RU сообщает: Минсельхоз России внес в правительство законопроект о маркировке и учете животных. «Законопроект предусматривает, что владельцы животных будут обязаны маркировать их (наносить татуировки, прикреплять бирки, чипировать) и предоставлять информацию в организации, которые осуществляют учет животных», — пояснили в агентстве. Отмечается также, что учет животных будет осуществляться специалистами безвозмездно. Они будут вносить информацию о маркированном животном в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. Сейчас маркировка и учет животных используется в рамках пилотного проекта в пяти регионах — в Башкортостане, Саратовской области, Нижегородской области, Ростовской области и в Санкт-Петербурге, отмечают в издании.

Как башкирский гаишник продал «красивый номер» и сел, рассказали на «Ленте.ру». В сообщении говорится, что «в Башкирии суд вынес приговор бывшему начальнику отдела регистрации автотранспортных средств уфимского ГИБДД за мошенничество с превышением должностных полномочий». Как выяснилось, в 2017 году он поставил на учет машину жительницы Уфы, присвоив транспорту регистрационный знак с тремя цифрами семь. За эту услугу полицейский потребовал 25 тысяч рублей, однако при передаче денег был задержан. В итоге суд приговорил его к двум годам в колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей, сообщает «Лента.ру».

За сказки о доступном жилье. А тем временем в Уфе судят поэта, обманывавшего женщин и стариков. Как передали на телеканале НТВ 13 февраля, «сегодня предстал перед судом известный в Башкирии поэт-песенник, который, как оказалось, еще и хорошо сочинял сказки о доступном жилье для малоимущих. Следователи установили, что Эдуард Ижбаев обманул 30 человек». При этом «все потерпевшие рассказывают об одной и той же схеме: обещал квартиры на льготных условиях, забирал деньги и растворялся в воздухе», отмечается в сообщении. Ущерб от мошеннических сделок с недвижимостью следователи оценили в 47 млн рублей. Кроме того, «еще 13 человек заявили, что подозреваемый обещал им уже не жилье, а поступление в вуз без экзаменов, на это собрал больше двух миллионов». Однако сам поэт, хоть и признал вину, но говорит, подставили. А в свою защиту он приводит такой аргумент: несмотря на космические суммы в уголовном деле, у него до сих пор не погашена ипотека. «Вероятнее всего, для того, чтобы избежать тюремного заключения, ему понадобятся более весомые аргументы», — предположили на НТВ.