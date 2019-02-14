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В больницах Башкирии пациентов бесплатно прооперируют офтальмохирурги

ОБЩЕСТВО
Фото: Андрей Старостин

В больницах Башкирии пациентов бесплатно прооперируют офтальмохирурги Фото: Андрей Старостин

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В больницах Башкирии пациентов бесплатно прооперируют офтальмохирурги Уфимского НИИ глазных болезней. Клиника начала реализацию новой программы по проведению бесплатного хирургического лечения пациентов с заболеваниями органа зрения в городах и районах республики.

Теперь жителям республики нет необходимости выезжать на дальние расстояния в Уфу и другие города, ведущие офтальмохирурги института сами к ним приедут и прооперируют. В январе и феврале пациентов уже приняли в Малоязовской, Белебеевской Мелеузовской ЦРБ, больнице №3 г. Стерлитамака.

Минздрав опубликовал график выездов хирургов НИИ на февраль, март, апрель:

  • 18-22 февраля — Ишимбайская ЦРБ

  • 25-26 февраля — Янаульская ЦРБ

  • 27-28 февраля — Туймазинская ЦРБ

  • 4-5 марта —Белорецкая ЦРКБ

  • 6-7 марта — Учалинская ЦРБ

  • 11-15 марта — ГБ г. Сибай

  • 18-22 марта —ГБ №3 г. Стерлитамак

  • 25-29 марта — Мелеузовская ЦРБ

  • 1-5 апреля — Ишимбайская ЦРБ

Теги: медпомощь
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