В больницах Башкирии пациентов бесплатно прооперируют офтальмохирурги
В больницах Башкирии пациентов бесплатно прооперируют офтальмохирурги Фото: Андрей Старостин
УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В больницах Башкирии пациентов бесплатно прооперируют офтальмохирурги Уфимского НИИ глазных болезней. Клиника начала реализацию новой программы по проведению бесплатного хирургического лечения пациентов с заболеваниями органа зрения в городах и районах республики.
Теперь жителям республики нет необходимости выезжать на дальние расстояния в Уфу и другие города, ведущие офтальмохирурги института сами к ним приедут и прооперируют. В январе и феврале пациентов уже приняли в Малоязовской, Белебеевской Мелеузовской ЦРБ, больнице №3 г. Стерлитамака.
Минздрав опубликовал график выездов хирургов НИИ на февраль, март, апрель:
- 18-22 февраля — Ишимбайская ЦРБ
- 25-26 февраля — Янаульская ЦРБ
- 27-28 февраля — Туймазинская ЦРБ
- 4-5 марта —Белорецкая ЦРКБ
- 6-7 марта — Учалинская ЦРБ
- 11-15 марта — ГБ г. Сибай
- 18-22 марта —ГБ №3 г. Стерлитамак
- 25-29 марта — Мелеузовская ЦРБ
- 1-5 апреля — Ишимбайская ЦРБ