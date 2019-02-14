Фото: Андрей Старостин В больницах Башкирии пациентов бесплатно прооперируют офтальмохирурги Фото: Андрей Старостин

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В больницах Башкирии пациентов бесплатно прооперируют офтальмохирурги Уфимского НИИ глазных болезней. Клиника начала реализацию новой программы по проведению бесплатного хирургического лечения пациентов с заболеваниями органа зрения в городах и районах республики.

Теперь жителям республики нет необходимости выезжать на дальние расстояния в Уфу и другие города, ведущие офтальмохирурги института сами к ним приедут и прооперируют. В январе и феврале пациентов уже приняли в Малоязовской, Белебеевской Мелеузовской ЦРБ, больнице №3 г. Стерлитамака.

Минздрав опубликовал график выездов хирургов НИИ на февраль, март, апрель: