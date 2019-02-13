Фото: ИА «Башинформ» В Минприроды РФ создали рабочую группу по экологической ситуации в Сибае Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин на совещании, посвященном оценке возможных экологических, социальных, природоохранных, техногенных и других видов риска, связанных с возникновением и развитием аварийной ситуации на Сибайском месторождении медно-цинковых колчеданных руд, поручил создать рабочую группу.

«В нем приняли участие руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Роснедр Евгений Киселев, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России Андрей Колодкин, руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан Александр Сидякин, директор по горному производству ООО «УГМК-Холдинг Григорий Рудой, директор Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК» Яудат иккинов и другие, — сообщили в пресс-службе Минприроды России. — В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, связанных с проработкой возможных путей решения данной ситуации».

Сегодня госинспекторы территориального Управления Росприроднадзора находятся на месте с лабораторией филиала ЦЛАТИ по ПФО ЦЛАТИ по Республике Башкортостан для мониторинга состояния воздуха в санитарно-защитной зоне Сибайского подземного рудника.

Напомним, врио Главы Башкирии подключился к решению экологической проблемы в Сибае после жалоб местного населения.