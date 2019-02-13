Город Салават возглавит Динар Халилов

Фото: соцсети, сайт администрации г. Салавата

Фото: соцсети, сайт администрации г. Салавата

УФА, 13 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Администрацию города Салавата возглавит бывший глава Кировского района Уфы Динар Халилов.

Сегодня депутаты совета городского округа приняли отставку Фарита Гильманова, занимавшего пост главы города с марта 2011 года, сообщили в местной администрации. С завтрашнего дня он назначен на должность первого заместителя министра промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан.

Исполняющим обязанности главы администрации Салавата назначен Динар Халилов. На замещение должности объявлен конкурс, заседание конкурсной комиссии состоится 1 марта.

Справка. Динар Галиевич Халилов родился 19 апреля 1971 года в городе Салавате. Окончил Башкирский государственный университет. Трудовую деятельность начал в 1995 году главным специалистом администрации г. Уфы. В 1997-2003 годах работал начальником управления по культуре и делам молодежи администрации Кировского района столицы, затем начальником отдела по гуманитарным вопросам мэрии. С 2003 года занимал пост заместителя главы Демского района по гуманитарным вопросам, в 2008 году стал начальником управления по социальной поддержке населения администрации Уфы. В 2011 году был назначен главой администрации Кировского района столицы.