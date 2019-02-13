Фото: http://gripptips.ru В Башкирии 35 школ закрылись на карантин Фото: http://gripptips.ru

УФА, 13 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии 35 школ закрылись на карантин, сообщили в министерстве образования республики.

По последним данным ведомства, в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ приостановлен образовательный процесс полностью во всех школах Нефтекамска (18 школ), в четырех школах Уфы. Также закрыты школы в Салаватском, Учалинском, Кигинском, Ишимбайском районах.

В некоторых образовательных учреждениях республики закрыты лишь отдельные классы — в Уфе, Октябрьском, Салавате, в Аскинском, Белорецком, Салаватском, Учалинском, Янаульском районах. Карантин вводится в случае, если число заболевших в классе или школе достигает 20%.

Как сообщало ранее агентство, в Уфе карантин объявлен в 12 школах, закрыты лицей № 123, школа № 49 и школа № 113 им. Рыбалко.

В настоящее время в республике эпидемпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 46%. За предыдущую неделю (с 4 по 10 февраля) диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» поставлен свыше 33 тысячам человек, из них свыше 21 тысячи — дети.