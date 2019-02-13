Фото: скрин видео Уфимские врачи пришили жительнице Белорецка отрезанную на производстве кисть руки Фото: скрин видео

УФА, 13 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимские хирурги пришили жительнице Белорецка отрезанную кисть руки. Операция прошла успешно, теперь врачи обещают вернуть руке подвижность, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Мотальщице Белорецкого металлургического комбината Югине Рытько 15 ноября прошлого года во время работы за станком металлической проволокой отрезало половину кисти. Её срочно доставили в Уфу, в больницу №21.

Операция длилась шесть часов. Медики под оптическим увеличением, применяя микрохирургическую технику, сшивали ткани, сосуды и нервы. Шесть человек — травматологи, сосудистые хирурги и анестезиологи совершили чудо. Рука прижилась.

Женщине еще предстоит долгий период реабилитации, ведь чувствительность руки пока не восстановлена. Возможно, потребуется сделать ещё несколько операций — восстанавливать нервы и протезировать сухожилия. Скорее всего, работать на прежней должности Югина больше не сможет.