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В Уфе появится улица Елизаветы Глинки

ОБЩЕСТВО
Фото: https://lisa.ru/

В Уфе появится улица Елизаветы Глинки Фото: https://lisa.ru/

УФА, 13 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе появится улица Елизаветы Глинки — врача и филантропа, трагически погибшей в авиакатастрофе два года назад.

Имя Доктора Лизы дадут улице в Калининском районе столицы, южнее деревни Самохваловка. Решение принято сегодня на заседании городского совета. Также в районе появятся улицы имени композитора Заимова, Цветущая и переулок Первостроителей.

Справка. Елизавета Глинка — российский общественный деятель, врач и филантроп. Также известна как Доктор Лиза. Она была основателем организации «Справедливая помощь», членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ. Елизавета Глинка помогала детям, пострадавшим в результате военных конфликтов, неоднократно посещала с гуманитарными миссиями Украину и Сирию. Доктор погибла 25 декабря 2016 года, когда самолет Министерства обороны, совершавший рейс в Сирию, потерпел крушение над Черным морем. Она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.

Теги: Горсовет
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