Фото: автор Жители Башкирии могут получить льготные путевки в санаторий для своих детей через интернет Фото: автор

УФА, 13 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане вводится единая система учета детей и подростков, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении. По данным Минобразования региона, получить именной электронный сертификат на отдых и оздоровление своих детей могут все работающие жители республики.

Как рассказала агентству «Башинформ» заместитель начальника отдела воспитания и допобразования Министерства образования республики Лилия Хабибуллина, сертификат предоставляется один раз в год детям сотрудников предприятий, имеющих юридическую регистрацию на территории Башкортостана, в возрасте от 7 до 15 лет включительно. В настоящее время в республике таких детей 458 тысяч.

Сертификат подтверждает право родителя на частичную или полную оплату услуг в школьных, загородных лагерях и санаториях региона. Сейчас в республике насчитывается 104 действующих загородных лагеря и 33 санатория.

На сайте rest.edu-rb.ru могут зарегистрироваться самостоятельно как родители, так и предприятия, желающие направить детей сотрудников в санатории или лагеря. В системе родитель или законный представитель может выбрать лагерь, смену и подать заявку на отдых и оздоровление для своего ребенка.