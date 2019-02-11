В Башкирии начали приём заявок на установку бесплатных спутниковых антенн

УФА, 11 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

По поручению руководителя республики Радия Хабирова в Башкирии компенсируют затраты жителей на покупку приёмников цифрового телевидения и устанавливают спутниковые антенны в зонах отсутствия цифрового телесигнала. Как сообщили «Башинформу» в Агентстве по печати и СМИ РБ, первые заявки на установку бесплатных тарелок поступили от жителей Нуримановского района республики.

«Государственная поддержка в установке спутниковых приемников будет оказываться тем жителям, которые оказались вне зоны цифрового эфирного телевидения. Список населенных пунктов, находящихся вне зоны, опубликован на сайте РТРС. Помощь будет оказываться двум категориям граждан: пенсионерам, получающим федеральную социальную доплату к пенсии, и малоимущим семьям с детьми, получающим ежемесячное пособие на ребенка. Для получения поддержки нужно собрать перечень документов, с которым можно ознакомиться на сайте Агентства печати. Для ускорения решения вопроса с установкой в каждом районе республики определен ответственный, который будет помогать жителям формировать пакет документов. Список лиц с контактными данными опубликован здесь», — отметил руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Борис Мелкоедов.

Напомним, что с 3 июня в Башкирии полностью отключат аналоговое вещание. В ряде регионов России отключение сигнала началось уже с 11 февраля. Цифровой эфир доступен жителям на большей части территории региона. Там, где цифрового сигнала нет, рекомендуется установить спутниковые тарелки. Агентство печати принимает заявки, а «Спутник Телеком» устанавливает тарелки «Телекарта» бесплатно малоимущим гражданам. Покупку цифровых приёмников, стоимостью до 1000 рублей этой категории граждан также компенсируют, для этого с чеком нужно подойти в ближайшее отделение МФЦ.

Карта покрытия цифрового сигнала доступна здесь.

Подробнее о цифровом телевидении тут﻿ и тут.