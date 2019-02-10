УФА, 10 фев 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии в 2019 году сдавать ЕГЭ будут более 19 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минобразования.

В Российской Федерации заявились более 779 тысяч участников. Традиционно итоговые испытания пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский).

Напомним, что в срок до 1 февраля 2019 года учащиеся общеобразовательных организаций республики, как и в России в целом, должны были написать заявления на ЕГЭ. Выпускники этого года подавали заявления в свои школы, выпускники прошлых лет – в места регистрации на ЕГЭ.

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.

С 2019 года выпускники вправе выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике – базовый или профильный, а выпускники прошлых лет могут сдавать только ЕГЭ профильного уровня.

В случае получения неудовлетворительного результата на ЕГЭ по математике выпускник может изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ для повторной сдачи экзамена в резервные сроки.

В число иностранных языков, которые участники ЕГЭ могут сдавать по своему выбору, в 2019 году добавился китайский язык. По данным Рособрнадзора, его планируют сдавать 289 человек из 43 регионов России.