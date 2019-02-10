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УФА, 10 фев 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Оренбурге дан старт Дням башкирской культуры и просвещения. 8 февраля здесь прошли заседание общественного движения «Курултай башкир Оренбургской области «Караван-сарай» и концерт Сибайской государственной филармонии.

Напомним, в Оренбурге 16 ноября 1917 года была провозглашена Башкирская автономия, подтвержденная официальным соглашением Советского правительства от 20 марта 1919 года.

Как сообщила пресс-секретарь Исполкома курултая Айгуль Шарафутдинова, на торжественном заседании речь шла об истории становления Башкирской Автономной Республики, деятельности Башкирского Правительства в Оренбурге и об участии выходцев оренбургской земли в башкирском национальном движении. С докладами выступили преподаватель Оренбургского государственного аграрного университета Фарит Надршин, доцент БашГУ Нурислам Калмантаев, начальник отдела Национального архива Башкортостана Азат Ярмуллин и другие. По деятельности Курултая башкир Оренбургской области отчитался его руководитель Ягафар Ямансарин. Редактор башкирской газеты «Караван Сарай» Салават Акдавлетов рассказал о роли башкирского издания в сохранении родного языка в Оренбуржье.

Расширенное заседание завершилось определением делегатов для участия на V Всемирном курултае башкир. Башкир Оренбуржья на съезде будут представлять 16 человек, не менее 40 процентов из них – молодежь.

Гостями мероприятия стали начальник Управления внутренней политики Правительства Оренбургской области Базаргалей Ермеков, депутат Госсобрания РБ Гульнур Кульсарина. Заместитель министра культуры Башкортостана Ранис Алтынбаев подарил представителю администрации Оренбургской области Базаргалею Ермекову башкирский инструмент курай в футляре.

Модератором заседания выступил руководитель Исполкома Всемирного курултая башкир Данир Гайнуллин. Он рассказал о проектах организации и призвал оренбуржцев активнее подключаться к проекту «Рождение и становление государственности Республики Башкортостан: 100 личностей», работать над увековечением имен знаменитых выходцев Оренбургской земли, а также участвовать в создании Стратегии развития башкирского народа.

«Еще одно событие, немаловажное для всех нас, это предстоящий первый Всероссийский съезд учителей башкирского языка и литературы, запланированный на апрель текущего года. Его цель – популяризация деятельности учителя башкирского языка и литературы, повышение его статуса, как в республике, так и в школах субъектов Российской Федерации с компактным проживанием башкирского населения», – сказал Данир Гайнуллин и подчеркнул необходимость участия в нем оренбургских учителей.

На заседании было отмечено, что в Оренбурге имеется Дом-музей башкирской национальной культуры, быта и этнографии при Культурном комплексе «Национальная деревня». Дому-музею необходимы мультимедийная техника для демонстрации фильмов, посвященных истории и культуре башкирского народа, и другие экспонаты, а также организация творческих мастер-классов по пошиву башкирских костюмов, изготовлению украшений, войлоковалянию.

В регионе активно работают творческие коллективы. Это «Туҡсоран» в Оренбурге, в Красногвардейском районе – «Таң йондоҙо» , в Орске – «Ләйсән», в Александровском районе – «Хазина», в Новосергиевском районе – «Йәшлек» и другие. Руководитель Курултая сказал, что по мере возможности будет оказана помощь в приобретении им башкирских костюмов.

Данир Гайнуллин обозначил также проблему изучения родного языка, необходимость сохранения или возрождения школ с углубленным изучением башкирского в местах компактного проживания нашего народа, комплектования фонда местных библиотек художественной, научно-популярной литературой на башкирском языке. Высказанные на курултае предложения и рекомендации будут включены в решение и Пятого Всемирного курултая башкир.

В конце расширенного заседания областного курултая активные его члены получили награды Министерства образования, Министерства культуры Башкортостана и Всемирного курултая башкир. В фойе областного драмтеатра была развернута выставка-продажа книг, национальных украшений, курая и экспозиция домашнего музея местного краеведа Фазуллы Саитова.

Также в рамках Дней культуры и просвещения состоялась встреча в Центре развития образования Оренбургской области. С представителя Минобразования области встретились начальник отдела национального образования, регионального сотрудничества и учебного книгоиздания башкирского Минобразования Розалия Сафиуллина и член Исполкома Всемирного курултая башкир, курирующая вопросы национального образования, Райса Кузбекова. На встрече шла речь о перспективах изучения в соседней области родного башкирского языка согласно договору двух регионов 2014 года.

В завершение Дней культуры и просвещения гости посетили национальную святыню башкир – Караван-сарай. Здесь, в уникальном историко-архитектурном памятнике XIX века, произошли первый и третий Всебашкирские съезды, была размещена первая резиденция Башкирского правительства во главе с А.-З. Валидовым, Башкирский Временный революционный Совет, издавалась национальная печать.

Межрегиональный проект проведения Дней культуры и просвещения в субъектах Российской Федерации в рамках празднования 100-летия образования Автономии Башкортостана будет реализовываться в восьми регионах, в городах Москве и Санкт-Петербурге.