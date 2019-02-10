Фото: ИА «Башинформ» В конкурсе «Добрый донор» примут участие известные люди Башкортостана Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Республиканская станция переливания крови совместно с партией «Единая Россия» и Благотворительным фондом «Наше Будущее» проводит конкурс «Добрый донор». Старт конкурса пройдет в понедельник, 11 февраля, по адресу: г. Уфа, ул. Батырская 41/1. В конкурсе планируют принять участие вице-премьер Правительства Республики Башкортостан Ленара Иванова с министрами социального блока, и.о. министра здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин, а также супруга врио Главы Республики Башкортостан Каринэ Хабирова.

Цель конкурса — пропаганда и популяризация безвозмездного донорства крови и ее компонентов среди населения Республики Башкортостан. Для участия в конкурсе приглашаются граждане от 18 лет, являющиеся донорами Республики Башкортостан. Для этого необходимо приехать на станцию переливания крови в Уфе или в ее филиалы, получить буклет на участие в конкурсе, дать письменное согласие, сдать кровь или ее компоненты, получить штамп «донации» в зале заготовки крови ее компонентов у медицинских регистраторов и собрать большее количество «донаций» за период проведения конкурса.

Купон с заполненными «донациями» надо сдать по адресу: г. Уфа, ул. Батырская 41/1 или прислать скан или фото купона на адрес электронной почты: rspk991@mail.ru. Участники, сдавшие первыми документы с заполненными не менее 15 «донаций» в период с 01.02.2020 по 11.02.2020 года получат гарантированные призы – велосипеды.

Суперприз – путевка в Сочи. Ее получит случайный участник из числа победителей (100 участников), выбор будет осуществлен с помощью лотереи на месте торжественного вручения. Дата торжественного вручения будет опубликована на официальном сайте www.rspk.bashmed.ru.