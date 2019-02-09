В Минздраве Башкирии прокомментировали случай с лежащей на полу пациенткой
В Минздраве Башкирии прокомментировали случай с лежащей на полу пациенткой Фото: стоп-кадр видео
УФА, 9 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.
Пациентка больницы Стерлитамака опубликовала в интернете видеозапись, где запечатлена пожилая больная женщина, более часа лежавшая на холодном полу. Автор ролика отметила, что женщина сначала была в бессознательном состоянии. В республиканском Министерстве здравоохранения прокомментировали обнародованные кадры.
«По данному факту проводится внутренняя проверка», — сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе ведомства.
Видео было опубликовано накануне в социальной сети.