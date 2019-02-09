Фото: ИА «Башинформ» В 2019 году «День 1000 велосипедистов» пройдет в пяти городах Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

26 мая 2019 года в Уфе традиционно состоится «День 1000 велосипедистов». Об этом организаторы сообщили в официальном сообществе движения «ВелоУфа». Однако любителей двухколесной езды ждет сюрприз. К спортивному фестивалю присоединятся еще пять городов республики.

«Через Салават, Стерлитамак, Октябрьский, Нефтекамск и Уфу активисты провезут символ велосипедизации Башкирии. Он будет передаваться как эстафета из города в город. А 26 мая на фестивале ДТВ он займет свое почетное место!» — объяснили организаторы.

Сегодня жителям региона предлагают нарисовать этот символ, который велосипедисты провезут через всю Башкирию. Подробности здесь.