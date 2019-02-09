Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.06 ↑

EUR 74.89 ↑

9 февраля Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В 2019 году «День 1000 велосипедистов» пройдет в пяти городах Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В 2019 году «День 1000 велосипедистов» пройдет в пяти городах Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

26 мая 2019 года в Уфе традиционно состоится «День 1000 велосипедистов». Об этом организаторы сообщили в официальном сообществе движения «ВелоУфа». Однако любителей двухколесной езды ждет сюрприз. К спортивному фестивалю присоединятся еще пять городов республики.

«Через Салават, Стерлитамак, Октябрьский, Нефтекамск и Уфу активисты провезут символ велосипедизации Башкирии. Он будет передаваться как эстафета из города в город. А 26 мая на фестивале ДТВ он займет свое почетное место!» — объяснили организаторы.

Сегодня жителям региона предлагают нарисовать этот символ, который велосипедисты провезут через всю Башкирию. Подробности здесь.

Теги: День 1000 велосипедистов, Уфа, Башкирия
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter   или по
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе из колодца достали тело мужчины
В уфимском микрорайоне Максимовка 7 февраля местный житель, 1951 года рождения, упал в колодец вниз головой. По предварительным данным, это заметили муж
В Уфе устанавливается причина смерти трехлетнего ребенка
В Уфе скончался трехлетний ребенок. Предварительный диагноз - менингококковая инфекция либо грипп. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнад
В Уфе под окнами больницы найдено тело женщины
В Уфе вечером 7 февраля под окнами больницы №21 было найдено тело женщины. Как сообщают «Вести» со ссылкой на свой источник, она выпала из окна коридора
В Стерлитамаке маршрутка врезалась в электроопору, есть пострадавшие
Сегодня, 8 февраля, в пятом часу вечера, в Стерлитамаке на улице Технической автобус «Газель Next», следовавший по маршруту №41, врезался в опору линии
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть