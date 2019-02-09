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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии пациентка больницы пролежала около часа на холодном полу

ОБЩЕСТВО
Фото: Скриншот

В Башкирии пациентка больницы пролежала около часа на холодном полу Фото: Скриншот

УФА, 9 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, события развивались в больнице города Стерлитамак. Автор видео утверждает, что пожилая пациентка потеряла сознание и оказалась на холодном полу рядом с койкой. Соседка по палате решила запечатлеть вопиющий случай на камеру мобильного телефона и обнародовать.

«Больше часа к ней никто из врачей и медсестер не подошел», — сказала автор ролика

Чем закончилась история пока неизвестно.

Теги: Стерлитамак, больница
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