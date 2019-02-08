Фото: Олег Яровиков Дело врачей, что показали Хабирову на УМПО, секретная разведшкола - неделя в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Чем уникально УМПО и что показали Радию Хабирову на предприятии, где в Башкирии находилась секретная школа разведчиков, за что сотрудники Минземимущества предстанут перед судом, когда школы перейдут на «пятидневку», из-за чего полицейские напали на следователей, борьба как визитная карточка республики, дело врачей. Главные события недели — в материале агентства «Башинформ».

Относиться к бизнесу, как к священной корове

В Башкирии бизнес должен чувствовать себя хорошо, и к нему надо относиться уважительно, как к священной корове, заявил 5 февраля врио главы республики Радий Хабиров на встрече с предпринимателями в формате «Бизнес-клуб». Перед встречей он осмотрел выставку продукции и услуг предпринимателей, сообщает «Башинформ». Республика испытывает снижение инвестиционной активности, «поэтому мы сейчас очень активно над этим работаем», — сказал на встрече Хабиров. Он отметил, что республика упустила тот момент, когда ряд территорий активно шли по пути создания готовых площадок для бизнеса. По его словам, в Башкирии есть все формы поддержки бизнеса, «а инвесторов нет». Как стало известно 7 февраля, бизнес-центр «Салават Юлаев» в Уфе передадут предпринимательскому сообществу. Также в пригороде Уфы создается Агропарк, в котором будет передаваться бесплатно земля инвесторам, вкладывающимся в переработку сельхозпродукции. «В бизнесе многое завязано на личных отношениях», — отметил Хабиров и ввел персональную ответственность руководителей госструктур за улучшение инвестклимата в Башкирии.

Конфликт вокруг главного адвоката республики

В Верховном суде РБ состоялись слушания по иску юристов к Адвокатской палате о признании незаконным избрания в июле прошлого года Булата Юмадилова президентом Палаты. По закону одно и то же лицо не может быть президентом два и более раза подряд. Как передает «Вся Уфа», с иском выступили 5 правозащитников, которые считают, что Юмадилов незаконно возглавил Палату. По их мнению, когда у Юмадилова подошел к концу срок полномочий, президентом палаты стал его помощник Гафаров. Через 5 дней он сложил полномочия. И новым главой башкирской адвокатуры вновь стал Юмадилов.

На предприятии 21 века

6 февраля врио главы РБ Радий Хабиров посетил УМПО, которое является крупнейшим производителем авиадвигателей в России. Как сообщил «Башинформ», в 2018 году на УМПО завершены работы по организации производственно-технологического центра № 185, занимающегося выпуском компонентов двигателя ВК-2500 по программе импортозамещения. Хабирову показали, как идет окончательная ручная сборка авиационных двигателей. Затем на совещании «обсудили меры поддержки, которые может оказать республика для того, чтобы завод развивался». «Это беспрецедентно значимое, уникальное предприятие с большой историей, обладающее наивысшими компетенциями в машиностроении… Это предприятие XXI века», — сказал Хабиров.

Сотрудники Минземимущества предстанут перед судом

Как рассказали в газете «Республика Башкортостан», председатель и главный специалист-эксперт комитета по управлению собственностью Минземимущества Башкирии Краснокамского района предстанут перед судом за «получение взятки в крупном размере». В издании говорится, что главный специалист-эксперт в сговоре с председателем предложила коммерсанту стопроцентный выигрыш в конкурсе на приобретение муниципального здания. Свои услуги сотрудница оценила в 200 тысяч рублей. Собрав заявки от участников, она заранее вскрыла конверты и передала указанные в них суммы коммерсанту, после чего тот, предоставив самое выгодное предложение, победил в конкурсе. После этого предприниматель передал взятку. Позже он сообщил правоохранителям, как победил в конкурсе.

Борьбу — в школы

Уфа впервые принимает научно-практическую конференцию «Спортивная борьба — в школы Республики Башкортостан». На ее открытии присутствовали врио главы региона Радий Хабиров, президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили, сообщил «Башинформ». «Наш регион всегда славился своими борцами, многовековыми традициями национальной борьбы куреш. Поэтому логично, что Башкортостан стал одним из пилотных субъектов России в реализации федерального проекта «Спортивная борьба — в школы», — сказал Хабиров. На конференции подписано соглашение между правительством РБ и Федерацией спортивной борьбы о сотрудничестве. Также в Уфе построят Центр спортивной борьбы федерального масштаба.

Где в Башкирии была секретная школа разведчиков и диверсантов

В Уфе прошла международная конференция к столетию Коминтерна. В 1941-м радио Коминтерна эвакуировали в Уфу. Отсюда на всю Европу вещали антифашистские радиостанции. ГТРК «Башкортостан» рассказала, как республика связана с именами диверсантов Второй мировой войны. Сообщается, что во время Великой Отечественной в Кушнаренково находилась секретная школа разведчиков, где учились будущие диверсанты, которых готовили к работе на оккупированных территориях. Увидеть это место приехали историки из Москвы, Великобритании, Франции. Как поделился историк британских спецслужб, «очень радостно быть в историческом месте, где проходили подготовку 34 советских разведчика, которые затем были доставлены в Англию и позже переправлены в Европу для борьбы с фашизмом». Уфимские историки показали немецкую аэрофотосъемку радиовышек в Глумилино. Однако многие документы по-прежнему засекречены.

Детей из Сибая начали отправлять в санатории

5 февраля 50 детей из Сибая отправились в Ишимбайский пульмонологический санаторий. Это первая группа направленных на оздоровление ребят, которые проживают в 500 метрах от сибайского карьера, уточнил «Башинформ». В конце февраля воспитанники соцприюта Сибая отдохнут в трех детских санаториях.

8 февраля началось подтопление карьера в Сибае, где с ноября прошлого года тлеет руда и в воздух выбрасывается сернистый газ.

В Уфе полицейских обвиняют в нападении на следователей СКР

Как узнал «Коммерсантъ-Уфа», потасовка между полицейскими и следователями СКР, произошедшая в декабре прошлого года у Демского отдела полиции в Уфе, завершилась обвинением трех сотрудников МВД в превышении должностных полномочий с применением насилия. Оно предъявлено заместителю начальника отдела ОМВД №11 Никите Костареву и двум его подчиненным — Марселю Шагалиеву и Ильдару Лукманову. Костарев, узнав, что в отдел полиции прибыли следователи СКР, распорядился выдворить их из здания. Полицейские начали выталкивать коллег из помещения ОМВД, но те сопротивлялись и получили травмы. Как уточняется, следователи прибыли в здание ОМВД, чтобы проверить жалобу на избиение в полиции, поступившую от задержанного. В итоге Костарев и Шагалиев арестованы на два месяца, Лукманов находится под подпиской о невыезде, рассказали в издании.

Больше внимания здоровью работников

«Рынок труда сегодня требует новых компетенций, профессиональные навыки работников быстро устаревают. Поэтому очень важно, чтобы и система образования, и сами люди успевали за всеми изменениями», — сказал 4 февраля врио главы РБ Радий Хабиров, открывая в Уфе заседание международного форума «Будущее сферы труда». По его словам, сегодня нужно уделять большое внимание здоровью работников. Республика инициирует изменения в закон об ОМС, где предлагается разработать механизм стимулирования работодателей, чтобы они лучше заботились о здоровье работников, сообщает «Башинформ». «В первую очередь это касается диспансеризации, которую нужно проводить не для галочки, а качественно. Поэтому нужно материальное стимулирование со стороны государства», — сказал Хабиров, отвечая на вопрос модератора конференции Сергея Брилева.

Эксперты считают, что с переходом к цифровой экономике примерно 15% рабочей силы будет вытеснено. А четырехдневная рабочая неделя в России возможна только при условии сохранения уровня зарплат.

Как мошенники незаконно возместили НДС на 30 миллионов

В Стерлитамаке пятеро местных жителей — руководители фирм-«однодневок», предоставили в налоговую фиктивные документы для возмещения НДС от покупки химической продукции. В результате противоправных действий из бюджета похищено свыше 30 млн рублей, передает телеканал БСТ. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». За это может грозить 10 лет лишения свободы, уточнили на телеканале.

Школы перейдут на «пятидневку», а дети выспятся

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил Минобразования не тянуть с вопросом по переходу школ на «пятидневку». Идея по переходу школ на «пятидневку» прозвучала и была поддержана в Уфе на первом образовательном форуме «Взлетай!», уточнил «Башинформ». «Решение принято. Поэтому уже с четвертой четверти довольно значительная часть школ пусть переходит на пятидневную форму обучения. А к 1 сентября уже никаких исключений», — поручил Хабиров, отметив, что «наши дети будут выспавшиеся, хоть отдохнут немножко, побудут вместе с семьями».

Дело врачей

В Аургазинском районе возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг сотрудниками райбольницы, причинивших смерть по неосторожности несовершеннолетнему. Как рассказал «Аургазинский вестник», в начале февраля этого года у 16-летней девочки из села Тряпино ухудшилось состояние здоровья. Педиатр в Толбазинской ЦРБ поставил девочке диагноз и выписал лекарства. Однако девочке стало хуже, поэтому ее родители вызвали «скорую» на станции села Толбазы. Получив отказ, решили сами доставить дочь в больницу. По дороге больная скончалась. По словам родителей, ранее они хотели положить дочь в больницу, но получили ответ, что свободных мест нет. Сейчас правоохранители отрабатывают все версии произошедшего. Также прокуратура района даст оценку фактам смерти в этом году 18-месячного ребенка и пожилого жителя Толбазов, причиной смерти которых, возможно, стало ненадлежащее оказание помощи медиками больницы.

Уфа может стать первым «умным» городом в России

6 февраля в Доме республики врио главы Башкирии Радий Хабиров обсудил с замминистра строительства и ЖКХ РФ Андреем Чибисом перспективы реализации в регионе проекта «Умный город». Как сообщил «Башинформ», Уфа включена в перечень пилотных муниципальных образований, подготовлена дорожная карта по внедрению новых технологий на 2019-2025 годы. Партнёром проекта является французская компания SUEZ. По мнению Чибиса, «Башкортостан может стать самым передовым из субъектов в реализации проекта «Умный город» и послужить полигоном для обмена опытом с другими регионами». «По проекту «Умный город» мы готовы взаимодействовать с вами. У нас есть все возможности», — подчеркнул Радий Хабиров.