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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

К уфимке в квартиру пробралась куница и устроила погром

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе | Видео: УГЗ по Уфе

К уфимке в квартиру пробралась куница и устроила погром Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе | Видео: УГЗ по Уфе

УФА, 8 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В информационно-диспетчерский центр Уфы позвонила жительница дома №5 по улице Братьев Кадомцевых и попросила о помощи. Она рассказала, что находилась дома с пожилой мамой, и вдруг услышала странный шум на кухне. В помещении был погром: разбитая гипсовая вентиляционная решетка валялась на полу, были перевернуты банки, цветочные горшки и кастрюли. Уфимка сразу заметила виновника беспорядка – зверек убежал в жилую комнату. Испугавшись, что животное может болеть бешенством, женщина вызвала спасателей.

«Сотрудникам Поисково-спасательного отряда Уфы понадобилось 15 минут, чтобы отловить шустрого зверька. Его идентифицировали как куницу. Спасатели вывезли ее в лесополосу и отпустили на свободу. Подобный случай не единичный: уфимские спасатели не раз отлавливали куниц, которые пробирались в жилые дома», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Теги: спасатели, УГЗ по Уфе
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