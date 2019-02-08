К уфимке в квартиру пробралась куница и устроила погром
К уфимке в квартиру пробралась куница и устроила погром Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе | Видео: УГЗ по Уфе
УФА, 8 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В информационно-диспетчерский центр Уфы позвонила жительница дома №5 по улице Братьев Кадомцевых и попросила о помощи. Она рассказала, что находилась дома с пожилой мамой, и вдруг услышала странный шум на кухне. В помещении был погром: разбитая гипсовая вентиляционная решетка валялась на полу, были перевернуты банки, цветочные горшки и кастрюли. Уфимка сразу заметила виновника беспорядка – зверек убежал в жилую комнату. Испугавшись, что животное может болеть бешенством, женщина вызвала спасателей.
«Сотрудникам Поисково-спасательного отряда Уфы понадобилось 15 минут, чтобы отловить шустрого зверька. Его идентифицировали как куницу. Спасатели вывезли ее в лесополосу и отпустили на свободу. Подобный случай не единичный: уфимские спасатели не раз отлавливали куниц, которые пробирались в жилые дома», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.