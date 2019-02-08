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В Башкирии возле деревни активизировались дикие волки

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков, соцсети

В Башкирии возле деревни активизировались дикие волки Фото: Олег Яровиков, соцсети

УФА, 8 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Белебеевском районе Башкортостана возле деревни Савкино была замечена стая диких волков. О возможной опасности для сотрудников с помощью телефонограммы предупреждает нефтяная компания. Документ, датированный 6 февраля 2019 года, появился в соцсетях.

«Довести до работников общества и подрядных организаций, выполняющих работы на открытой местности, требования соблюдения мер безопасности при встрече с дикими животными. При обнаружении сообщить в РИТС НГДУ», — говорится в телефонограмме.

Теги: животные, предупреждение
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