Фото: автор В Башкирии за последние сутки больше всего снега выпало в Белорецке и Стерлитамаке Фото: автор

УФА, 8 фев 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

За последние сутки [за один день 7-го и ночь 8-го февраля] в разных районах Башкирии выпало от 4 до 14 мм осадков. Больше всего снега досталось горным местностям, в частности, Белорецкому району. Об этом агентству «Башинформ» сообщила начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Загитова.

«За последние сутки в Белорецке выпало 14 мм осадков — это две декадные нормы [декада – 10 дней, прим. ред], — объясняет синоптик. — На станции «Уфа-Дема» зафиксировано 11 мм снега — это 85% от одной декадной нормы, в Стерлитамаке выпало 14 мм – 79% от декадной нормы».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что последняя снежная зима наблюдалась в 2017 году. Тогда за февраль в Башкирии выпало две месячные нормы осадков. Февральский рекорд по количеству снега принадлежит 2008 году, тогда выпало 248 процентов от нормы, на втором месте 2001 год (244%), на третьем — 2007-й (232%).