Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ В Башкирии на участках трассы Р-240 снято ограничение движения транспорта Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 8 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС Башкирии, ссылаясь на данные дежурного ФКУ Упрдор «Приуралье», информирует о том, что временное ограничение движения транспорта на трассе Р-240 в Башкирии снято с 07.00 часов 8 февраля.

До улучшения погодных условий сохраняется ограничение движения для грузовиков, пассажирских автобусов и маршрутных такси на 1194 — 1280 км трассы М-5 (на границе города Октябрьского).

Автомобилистам рекомендовано по возможности воздержаться от поездок, соблюдать скоростной режим и вдвое увеличить дистанцию от впереди идущего транспортного средства.

Как сообщало агентство «Башинформ», до 14.00 8 февраля ограничен въезд в Уфу для грузового транспорта.