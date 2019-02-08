Фото: автор Умеренно морозная погода ожидается в Башкирии в предстоящие выходные Фото: автор

УФА, 8 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Умеренно морозная погода ожидается в Башкирии в предстоящие выходные.

По данным республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вскоре в регионе интенсивность осадков ослабеет и на смену снегопадам придет ясная и морозная погода.

В субботу и воскресенье ожидается температура воздуха ночью -14,-19, при пояснениях до -26 градусов, днем будет -7,-13 градусов. Местами пройдет снег различной интенсивности.