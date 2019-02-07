Известному канадскому хореографу вручили кубыз из Башкортостана

УФА, 7 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Известному в Канаде хореографу, преподавателю музыки и популяризатору фольклора народов мира Франс Бурк-Моро передали национальный музыкальный инструмент Башкортостана — кубыз, сообщили в канадском Центре татарской культуры «Мирас».

В сентябре 2018 года в Уфе прошла конференция CIOFF — Международного Совета по организации фестивалей фольклора и традиционных искусств (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels). Канаду на конференции представлял Ги Ландри, президент организации «Наследие Квебека» (Société de patrimoine d’expression du Québec). Ги Ландри хотел привезти в Монреаль инструмент семейства варгана, чтобы передать его Франс Бурк-Моро.

«Во время Генеральной Ассамблеи организации «Наследие Квебека», музыкальный инструмент башкирской культуры вручили госпоже Бурк-Моро, которая передает свою искреннюю радость и благодарность далекой Уфе. Уже на следующий день звуки кубыза звучали на уроке мировой культуры в одной из монреальских школ. Многие монреальские школьники услышат инструмент и узнают о далеком башкирском крае из уст Бурк-Моро, которая дает мастер-классы и уроки мировой культуры в рамках государственной программы «Артисты в школах», — сообщила агентству «Башинформ» активистка центра «Мирас» Гульнара Шайдуллина.