Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.66 ↑

EUR 74.77 ↑

7 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Известному канадскому хореографу вручили кубыз из Башкортостана

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Известному в Канаде хореографу, преподавателю музыки и популяризатору фольклора народов мира Франс Бурк-Моро передали национальный музыкальный инструмент Башкортостана — кубыз, сообщили в канадском Центре татарской культуры «Мирас».

В сентябре 2018 года в Уфе прошла конференция CIOFF — Международного Совета по организации фестивалей фольклора и традиционных искусств (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels). Канаду на конференции представлял Ги Ландри, президент организации «Наследие Квебека» (Société de patrimoine d’expression du Québec). Ги Ландри хотел привезти в Монреаль инструмент семейства варгана, чтобы передать его Франс Бурк-Моро.

«Во время Генеральной Ассамблеи организации «Наследие Квебека», музыкальный инструмент башкирской культуры вручили госпоже Бурк-Моро, которая передает свою искреннюю радость и благодарность далекой Уфе. Уже на следующий день звуки кубыза звучали на уроке мировой культуры в одной из монреальских школ. Многие монреальские школьники услышат инструмент и узнают о далеком башкирском крае из уст Бурк-Моро, которая дает мастер-классы и уроки мировой культуры в рамках государственной программы «Артисты в школах», — сообщила агентству «Башинформ» активистка центра «Мирас» Гульнара Шайдуллина.

Теги: соотечественники, кубыз
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter   или по
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий
МЧС Башкирии, ссылаясь на данные регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, информирует, что с 20.00 часов 6 февраля
В Башкирии всем делают перерасчет за тепло. Что нужно знать об этом
[card number= name=С чего все началось ]В конце января жители 218 домов Кумертау получили счета за отопление, где вместо привычных цифр сумма выросл
В Башкирии разыскивается пропавший без вести 28-летний Александр Рындин
В Башкирии полиция и волонтеры разыскивают пропавшего без вести 28-летнего Александра Рындина. В группе «Поисково-спасательный отряд «Отклик»-Стерлитама
В мэрии Уфы опровергли сообщение о введении карантина в школах
В соцсетях неизвестные распространили информацию о том, что якобы власти Уфы с 7 по 13 февраля вводят во всех городских и общеобразовательных школах шес
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть