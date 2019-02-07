Фото: автор В Уфе обвиняемого в изнасиловании экс-полицейского перевели в карцер из-за корки хлеба Фото: автор

УФА, 7 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе бывшего полицейского, обвиняемого в изнасиловании экс-дознавательницы, перевели из обычной камеры в карцер. Адвокат Павла Я. Наиль Багаутдинов рассказал агентству «Башинформ», почему его подзащитный был переведен в худшие условия.

«Мы виделись с ним дня три назад, он рассказал, что его 31 января перевели в карцер. Якобы из-за того, что нашли в пакете покрывшийся плесенью хлеб, из которого, видимо, можно сделать брагу. Хотя у него в камере очень ограниченное количество посуды — по-моему, одна тарелка и одна чашка. Где там можно брагу делать, я не знаю. Говорит, что перевели в такие условия: метр на два с половиной помещение, которое кишит тараканами и мышами», — сообщил адвокат.

Наиль Багаутдинов также добавил, что не видел самого постановления о помещении его подзащитного в карцер.

«Даже не знаем, на сколько суток его туда поместили. Завтра кто-нибудь из адвокатов его навестит. Если у него не изменятся условия содержания, будем обращаться в прокуратуру, в соответствующее структурное подразделение, которое надзирает за законностью в следственном изоляторе», — сказал адвокат.

Что касается здоровья обвиняемого (у него диагностировали опухоль — прим. автора), то в 21 больнице могут предоставить платную услугу — МРТ, но для этого Павла Я. необходимо вывести на спецмашине.

«Услугу мы оплатили. Договорились, что в пятницу ее проведут в первой половине дня, но ему сказали, что когда-нибудь его вывезут, когда будут свободные машины», — отметил правозащитник.

Как сообщало агентство «Башинформ», трех сотрудников МВД Башкирии задержали 31 октября в Уфе по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней коллеги-дознавателя. Через несколько дней их отправили в СИЗО, где они останутся до 28 февраля. Следственный комитет республики продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ОМВД России по Уфимскому району, экс-начальника начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району и экс-начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району.