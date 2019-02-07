Фото: Андрей Старостин Воспитанники социального приюта Сибая в конце февраля отдохнут в трех детских санаториях Фото: Андрей Старостин

УФА, 7 фев 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Воспитанники Сибайского социального приюта с 22 по 26 февраля поедут отдыхать в Красноусольский детский санаторий Гафурийского района, а также детские санатории «Нур» и «Радуга» города Стерлитамака. Путевки приобретены в рамках партпроекта «Единой России» «Крепкая семья» за счет членских взносов сибайских партийцев. В 2018 году воспитанники приюта не имели возможности получить санаторное лечение. Цель акции — оздоровить детей в связи со сложившейся сложной экологической ситуацией в городе.

Помимо этого, активную помощь своим землякам оказали сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров и депутат Госсобрания Башкирии Денис Назаров. Так, парламентарий приобрел путевки в санаторий «Талкас» на 40 человек. Дети с матерями, проживающие в радиусе 500 метров от карьера Сибайского филиала УГОК, поедут туда в марте. А по инициативе Андрея Назарова сибайские ребята сейчас отдыхают в детском пульмонологическом санатории города Ишимбая.

Руководитель фракции «Единой России» в сибайском горсовете Азат Камбулатов отметил, что партийцы держат на контроле ситуацию в Сибае. Так, местные депутаты провели подворовой обход жителей города.

«Не владеют информацией в основном пожилые люди, которые не имеют доступа в интернет. Мы с ними встречались, разъясняли ситуацию, давали рекомендации. По мере возможности мы оставляли свои личные номера телефонов, чтобы жители могли позвонить при необходимости», — рассказал Азат Камбулатов.

Напомним, с 15 ноября 2018 года в городе Сибае наблюдается появление в воздухе запаха серы и смога. Источником его возникновения является чаша Сибайского карьера на месте открытой разработки месторождения медно-колчеданных руд.