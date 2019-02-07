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7 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Историю архивной службы Башкирии увековечили изданием книги

ОБЩЕСТВО / 100 лет Республике
Фото:

Фото:

УФА, 7 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирском издательстве «Китап» имени Зайнаб Биишевой увидел свет сборник «Архивная служба Республики Башкортостан. 100 лет», посвященный юбилею государственной архивной службы республики. Книга подготовлена сотрудниками Управления по делам архивов и Национального архива Республики Башкортостан в рамках празднования столетия Башкортостана.

В сборнике рассматриваются основные этапы и особенности становления и развития архивной службы Республики Башкортостан. Впервые всесторонне показана многогранная деятельность архивных учреждений республики по сбору, систематизации, хранению и восстановлению документов по истории края. Книга рассказывает также об истории образования государственных и муниципальных архивов Башкортостана, об их достижениях и о людях, чьим трудом на протяжении столетия создавалась документальная летопись нашего края.

Издание проиллюстрировано копиями редких документов, фотографиями ветеранов архивной службы, внесших достойный вклад в хранение исторической памяти Башкортостана.

Сборник рассчитан на ученых-историков, архивистов, краеведов, преподавателей и студентов учебных заведений и всех тех, кто интересуется историей и современным состоянием архивного дела республики, сообщили в пресс-службе Управления по делам архивов РБ.

Теги: книгоиздание, архивная служба
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