Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии пообещали жестко наказывать за двойные платежи за вывоз ТКО Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В парламенте Башкирии пообещали незамедлительно реагировать и жестко пресекать случаи двойных платежах за вывоз твердых коммунальных отходов — той суммы, которую платили все ранее в рамках общедомовых расходов за вывоз мусора, и суммы за новую коммунальную услугу, появившуюся с 1 января 2019 года.

Мониторинг партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» показал, что двойные счета за вывоз мусора россиянам выставили управляющие компании в более чем в 20 регионах РФ. По словам депутата Госдумы Ольги Баталиной, у многих управляющих компаний услуга вывоза отходов из квитанции исключается на словах, а сумма за нее в квитанции остается: «Плюс приходит отдельная квитанция за мусор с той же суммой».

﻿«В Башкортостане на сегодняшний день проблемы двойных платежей нет. Хотя в январе были попытки определенных управляющих компаний выставить такие счета, но на это отреагировали правоохранительные органы республики. Если появятся такие обращения граждан, мы от фракции «Единая Россия» незамедлительно отреагируем: направим правоохранительные органы для того, чтобы они приняли меры, вплоть до административного наказания», — заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госсобрании республики Рустам Ишмухаметов.

На возможную проблему двойных счетов за вывоз мусора еще в конце 2018 года обратил внимание врио главы РБ Радий Хабиров. Ситуация была взята на контроль Министерством ЖКХ региона.

С 1 января 2019 года средняя плата за вывоз мусора в Башкортостане составляет не более 70 рублей с одного человека, проживающего в многоквартирном доме, и не более 35 рублей для индивидуальных домовладельцев и жителей отдаленных населенных пунктов, где раньше мусор не вывозился.